Perché Reva vuole uccidere Luke in Obi-Wan Kenobi?

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Obi-Wan Kenobi*

L’episodio 6 di Obi-Wan Kenobi si è rivelato il finale perfetto poiché il capitolo culminante ha offerto ai fan tutto ciò che desideravano dall’attesissima serie.

Mentre Obi-Wan e Vader hanno un ultimo confronto, la Terza Sorella caduta in disgrazia, Reva, è alla ricerca di un nuovo obiettivo e arriva su Tatooine nella speranza di trovare il ragazzo che Owen Lars sta proteggendo, Luke Skywalker.

Ma la caccia a Luke di Reva ha lasciato i fan con alcune domande, con molti che chiedono perché la Terza Sorella vorrebbe uccidere il ragazzo innocente.

Obi-Wan Kenobi | Rimorchio ufficiale | Disney+ BridTV 9839 Obi-Wan Kenobi | Rimorchio ufficiale | Disney+ https://i.ytimg.com/vi/3Yh_6_zItPU/hqdefault.jpg 1006155 1006155 centro 13872

Gli exploit di Reva nell’episodio 6 di Obi-Wan Kenobi

L’episodio 6 di Obi-Wan Kenobi si apre su Tatooin quando Reva arriva a Mos Eisley e chiede a un venditore d’acqua se sa dove si trova Owen Lars.

Dopo aver appreso che Owen sta proteggendo un ragazzo di notevole importanza alla fine dell’episodio 5, Reva si è avventurata sul pianeta dell’Orlo Esterno per dare la caccia e uccidere quel ragazzo, che sappiamo essere un giovane Luke Skywalker.

Owen riceve una soffiata dal suddetto venditore d’acqua e si precipita a casa per avvertire Beru, che entra rapidamente in azione, recuperando alcune armi nascoste e dicendo a Owen che dovrebbero prepararsi.

Più tardi quella notte, dopo che i soli gemelli di Tatooine sono tramontati, Reva arriva ed è in missione per uccidere.

Lucasfilm | Disney+

Perché Reva vuole uccidere Luke?

Dopo che Reva e i suoi compagni Padawan sono stati vittime di Anakin Skywalker/Darth Vader durante l’Ordine 66, vuole vendicarsi del Signore dei Sith.

Quando Owen le chiede cosa vuole con Luke, lei dice: “Giustizia”.

Inizialmente Reva aveva voluto uccidere Darth Vader in persona e aveva pianificato di scalare i ranghi degli Inquisitori per trovare il momento giusto per abbatterlo.

Tuttavia, come abbiamo visto nell’episodio 5, ha fallito nel suo tentativo poiché Vader ha visto attraverso le sue intenzioni e ha contrastato facilmente il suo attacco, lasciandola ferita e caduta in disgrazia.

Poiché Reva sapeva che Vader era troppo forte per essere ucciso da lei, scelse di perseguire un altro obiettivo dopo aver trovato il messaggio inviato da Bail Organa a Obi-Wan sul suo comunicatore.

Il messaggio ha rivelato che stavano proteggendo un ragazzo e Reva è riuscita a dedurre che questo ragazzo, Luke, è il figlio di Anakin Skywalker.

Invece di uccidere Anakin in persona, Reva rivolse la sua attenzione alla prossima cosa migliore, suo figlio.

Lucasfilm | Disney+

Perché lascia vivere Luke?

Dopo che Luke riesce a fuggire dalla fattoria, fugge attraverso il deserto e nella vicina formazione rocciosa per nascondersi, ma non è ancora fuori dal bosco.

Reva lo ha seguito ed è vicino alla sua coda, cogliendo scorci di Luke mentre si arrampica sulle rocce verso un terreno più elevato.

La Terza Sorella usa la Forza per tirare Luke dalle scogliere, facendolo cadere e facendolo perdere i sensi, dando a Reva l’occasione perfetta per ucciderlo.

Tuttavia, mentre Reva prepara la sua spada laser, ha una visione e vede il proprio corpo da bambino sdraiato a terra al posto di Luke.

Il momento la scuote e non riesce ad uccidere Luke, decidendo invece di riportarlo da Owen e Beru così come da Obi-Wan, che è appena arrivato per aiutare a cercare il ragazzo.

Una lacrima Reva è sconvolta dal fatto che non è riuscita a convincersi ad uccidere Luke, ma Obi-Wan la rassicura sul fatto che, mostrando pietà, sta scegliendo di non essere come Vader e sta permettendo ai suoi amici Padawan caduti di essere in pace.

Lucasfilm | Disney+

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming su Disney+ con l’episodio finale in uscita il 22 giugno 2022.

In altre notizie, chi è Lester Pocket nella stagione 3 di The Umbrella Academy?