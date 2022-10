Perché Return to Oz del 1985 merita più amore dai fan

Per la maggior parte di noi, il 1985 sembra una vita fa con film come Ritorno al futuro e il vincitore del miglior film Fuori dall’Africa. La maggior parte dei bambini degli anni ’80 ricorderà altri film come I Goonies e Quando Harry ha incontrato Sally. Tuttavia, c’è un film che racchiude davvero la parola “sottovalutato”. Quel film, ovviamente, è degli anni ’85 Ritorno a Oz.

I fan Disney più accaniti degli anni ’80 conosceranno questo film come il sequel non ufficiale del film del 1939 con Judy Garland. Il sequel, tuttavia, vede come protagonisti Faruza Balk e alcuni altri attori della D-list di cui la maggior parte delle persone probabilmente non ha sentito parlare.

Questo film è andato in gran parte sotto il radar per molti anni, ma in seguito ha fatto una sorta di rinascita su Disney+. Ecco perché merita più amore.

Return to Oz offre così tanta nostalgia

Quella che sembra la ragione più ovvia per cui la gente amerebbe questo film è la sua nostalgia unica che si sovrappone alla trama. Segue una struttura molto simile come il suo predecessore del 1939 Il mago di Oz. Dorothy è nel mezzo di un terribile disastro naturale e viene trasportata a Oz ma invece di essere coinvolta in un vorticoso tornado, è nel mezzo di una terribile tempesta e invece di accompagnarla Toto, le fa prendere il pollo Billina da lei lato.

Questo è il progetto perfetto per un film di Oz. L’esecuzione può essere un po’ confusa, ma è facilmente una formula che persiste nell’universo di Oz e continuerà a tenere d’occhio i bambini per gli anni a venire. Ovviamente, inizialmente, il film è stato bombardato al botteghino ed è stato ignorato da molte persone, ma è arrivata una rivalutazione critica e, sebbene non sia all’altezza delle mire del film del ’39, può certamente catturare il cuore di generazioni future.

Gli effetti pratici in Return to Oz sono fantastici per il suo tempo

La cosa che lo rende così vicino al film del 1939 è che entrambi i film usavano gli effetti pratici a proprio vantaggio. Il film del 1985 è girato sul posto ei personaggi principali sono gestiti da burattinai e incorporano costumi estesi.

Comprensibilmente, questo accadeva nel 1985 e le immagini generate al computer erano nelle fasi iniziali e sarebbero sembrate incredibilmente brutte se integrate con gli sfondi live-action, ma fortunatamente, la praticità del film lo sta trattenendo saldamente con alcuni effetti che hanno invecchiato un un po’ meglio di quanto la gente abbia capito.

L’antagonista in Return to Oz è in gran parte trascurato

Un cattivo che viene in gran parte trascurato nella storia del cinema è il Re degli Gnomi, interpretato da Nicol Williamson. Il Re Gnomo distrugge la Città di Smeraldo, trasforma gli abitanti in pietra e si ruba le pantofole di rubino.

La cosa interessante è la sua motivazione. Tenta di trasformare Dorothy e le sue amiche in oggetti della sua collezione, nel tentativo di essere completamente umano e governare tutta Oz. La sua motivazione rivaleggia con quella di The Wicked Witch of the West poiché entrambi hanno tentato di usare il potere per diventare il più grande di Oz. È così piacevole vedere un cattivo svelare la sua malvagità con sottigliezza ed equilibrio.

La colonna sonora di Ritorno a Oz di David Shire

L’ultima cosa che dà davvero un merito in più a questo film è la sua magica colonna sonora di David Shire che non ottiene nemmeno il riconoscimento che merita. Con ogni nota eseguita in un bellissimo legato che colpisce le corde del cuore ogni volta, Shire produce una colonna sonora che tocca il cuore e l’anima dello spettatore.

Il suo lavoro è più sorprendente e rivaleggia facilmente con quello di altri compositori come John Willaims, Max Steiner e James Newton Howard. Ogni battito illustra le difficoltà che Dorothy deve affrontare nel film ed è ciò che rende questo film molto più divertente da guardare.