Perché Pinocchio è un grande remake live-action per la Disney

Qualcosa che ha inondato Internet è la quantità di recensioni negative dopo l’uscita del remake Disney di Robert Zemeckis Pinocchio. Ricordo di aver visto il film e di aver pensato a come conserva la stessa quantità di magia che l’originale nascondeva nel lontano 1940.

Non potevo credere al vetriolo che veniva lanciato in questo film meravigliosamente realizzato. Molti critici lo hanno denunciato per essere inutile e senz’anima. La parte triste è che si sbagliano di grosso. I critici non riescono a capire il suo valore di intrattenimento. Ho già spiegato perché i fan stanno rovinando i film al giorno d’oggi, e Pinnochio è il miglior esempio di fan che non danno una possibilità ai remake perché l’originale proiettava una grande ombra.

Peccato che un “pomodoro” su Rotten Tomatoes decida il verdetto finale di un film. La maggior parte dei critici non parla per tutti e non parla con me. Senza ulteriori indugi, ecco perché questo remake è alto.

Pinocchio ha un grande sviluppo del personaggio

Una cosa che il remake fa bene con i suoi personaggi è lo sviluppo. Pinocchio è visto come un robot meno insensato che crede a tutto ciò che le persone gli dicono e sembra essere più intelligente. Man mano che il film va avanti, diventa sempre meno fiducioso nelle persone.

Inoltre, Gepetto ha una ragione per creare Pinocchio. Suo figlio è morto per qualche ragione sconosciuta e il suo burattino prende vita con l’aiuto della magia delle fate e dei desideri di Geppetto di avere un figlio, che alla fine si manifestano nel burattino di legno.

Inoltre, Sofia the Seagull è una meravigliosa inclusione nel film. Aggiunge uno scopo aiutando Pinocchio a trovare suo padre dopo avergli detto che si è recato a Pleasure Island per trovare suo figlio fantoccio. Nel predecessore, Pinocchio scopre che suo padre è andato a cercarlo dopo che un messaggio è stato inviato dalla Fata Turchina tramite una colomba. Questa spiegazione sembra più un deus ex machina piuttosto che un personaggio coeso che promuove la trama.

Il design di Pinnochio è stellare

Quello che apprezzo di più del remake è il fatto che i realizzatori sono rimasti fedeli al design originale della bambola. La sua CGI è incredibilmente rivoluzionaria per un giocattolo plastificato. Sarebbe facile dire che il regista Zemeckis potrebbe perdersi nei suoi giocattoli con tale vivacità in ogni dettaglio della CGI, ma ciò non svanisce mai con il burattino vivente che rimane fedele alle sue origini Disney. È ovvio che i realizzatori non volevano togliere troppo ai design originali e sicuramente ripaga.

Il CG di Pinocchio è meraviglioso

Il CG, in generale, è meraviglioso da guardare. Ogni volta che guardo Honest John, non posso fare a meno di pensare al numero di ore che ci sono volute per creare questo personaggio. Ogni fibra, capelli e pezzo di polvere sul suo viso sembra che sia stato filmato con una telecamera 4K.

Monstro, il mostro marino, sembra più minaccioso in questa iterazione aggiungendo allo spettacolo e allo splendore in CG. La cosa che preoccupava la maggior parte dei fan era se i personaggi si sarebbero tuffati o meno nella valle misteriosa e, fortunatamente, Zemeckis si è trattenuto per impedire ai personaggi di sembrare troppo realistici o inquietanti. È colorato e sbalorditivo come il film del 1940 e i suoi set sono fantastici, è come se i realizzatori l’avessero girato in Italia nel 1895.

Questa, tuttavia, non è la prima volta che un film è stato inizialmente insultato e odiato da fan e critici e, anni dopo, viene rivalutato con un tema positivo e una luce diversa. Ti è piaciuto il film?