Perché Obi-Wan Kenobi non ha ucciso Darth Vader nel finale di Disney Plus?

**Attenzione – Spoiler avanti per Obi-Wan Kenobi**

Il Obi-Wan Kenobi finale ha toccato il cuore di molti Guerre stellari fan, ma alcuni hanno ancora domande sull’esito della battaglia di Obi-Wan con Darth Vader.

Forniamo un riepilogo della grande scena durante il finale, spieghiamo perché Obi-Wan non ha ucciso Darth Vader e riveliamo cosa dicono i fan sulla scena in questione.

Scritto da Joby Harold e diretto da Deborah Chow, Obi-Wan Kenobi è una miniserie basata sul popolare personaggio di Star Wars ambientato dieci anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e restituisce Ewan McGregor e Hayden Christensen.

Riepilogo finale di Obi-Wan Kenobi

All’inizio del finale, Obi-Wan decise di fuggire dalla nave Jedi in fuga per attirare Darth Vader via da loro viaggiando da solo su un pianeta vicino. Come previsto, Darth Vader lo seguì.

All’arrivo, la coppia si è impegnata in quello che sarà considerato uno dei più iconici Guerre stellari battaglie nella storia. Nonostante sia stato sepolto dalle rocce, Obi-Wan è stato in grado di attingere alla sua piena forza attraverso la forza ancora una volta e far piovere rocce su Vader.

Alla fine, lo Jedi riuscì a battere Vader e ad aprire il suo elmo per rivelare il vero sé del Signore dei Sith. Uno scambio sincero ha rivelato che Darth Vader è stato colui che ha ucciso Anakin Skywalker, non Obi-Wan.

Tuttavia, molti fan si chiedono perché Obi-Wan non abbia concluso la loro battaglia uccidendo Darth Vader, ponendo fine alla sua ricerca.

Immagine dalla Disney.

Perché Obi-Wan non ha ucciso Darth Vader?

Obi-Wan non ha ucciso Darth Vader perché in primo luogo, uccidere non è il modo dei Jedi, e in secondo luogo, Obi-Wan pensava già di aver ucciso Anakin Skywalker su Mustafar durante La vendetta dei Sithe uccidere Darth Vader non gli avrebbe portato pace, rimuovendolo ulteriormente dalla forza.

“Non hai ucciso Anakin Skywalker, l’ho fatto io”, informò Darth Vader, portando a Obi-Wan la dura verità che il suo padawan una volta se ne era andato per sempre.

Vader in qualche modo ha rivissuto Obi-Wan del suo dolore per aver ucciso Anakin informandolo che il suo lato oscuro lo aveva invece cavalcato.

Una volta che Obi-Wan è stato sollevato da questo dolore ed è stato in grado di allontanarsi da Vader, si è davvero riunito con la forza, motivo per cui è stato in grado di vedere il fantasma della forza del suo maestro Qui-Gon.

Comicbook.com ha anche notato che la misericordia di Obi-Wan rispecchiava quella di Reva, mentre inseguiva Luke Skywalker dopo che si era recata su Tatooine per vendicarsi di Darth Vader per aver ucciso i suoi amici.

Immagine dalla Disney.

I fan di Star Wars reagiscono alla scena di Obi-Wan contro Darth Vader

Obi-Wan contro Darth Vader ha spostato il Guerre stellari fandom, dai dialoghi emotivi alle immagini cinematografiche: è una sequenza che sarà per sempre iconica per il franchise: