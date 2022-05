Perché Moon Knight Episodio 7 non accadrà

Episodio 6 di Cavaliere della Luna è stato presentato in anteprima su Disney Plus e i fan si chiedono perché l’episodio 7 non sia sul tavolo.

Spieghiamo perché l’episodio 7 non si svolgerà, ricapitoliamo Marvel’s Cavaliere della Luna conto agli Emmy e fornire un conteggio degli episodi dello spettacolo.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e la sua nuova acquisizione poteri del dio della luna egizio, Khonshu.

Perché Moon Knight Episodio 7 non si svolgerà – Lo spettacolo è stato cancellato?

Cavaliere della Luna non è stato cancellato, ma i Marvel Studios avevano in programma solo una stagione con sei episodi, il che significa che non ci sarà l’episodio 7.

Come con Wanda Vision, Il falco e il soldato d’invernoe Occhio di Falco, Cavaliere della Luna seguirà lo stesso schema concludendo la sua narrativa all’interno dei sei episodi della prima stagione.

Gli unici spettacoli Disney Plus a continuare in una seconda stagione sono Loki e la serie animata Cosa succede se…?entrambi dovrebbero continuare entro la fine dell’anno.

Immagine dalla Disney.

La serie limitata di Moon Knight

I Marvel Studios hanno presentato un trio di spettacoli agli Emmy Awards per la considerazione, dopo Wanda Vision ha stabilito il livello ed è riuscito a ottenere 23 nomination ai Primetime Emmy Award.

È stato confermato che lo studio ha presentato Loki nella categoria Serie Limitata, a fianco Occhio di Falco e Cavaliere della Luna. Come Loki è stato confermato per la Stagione 2, la sua continuazione squalifica automaticamente la serie da questa particolare categoria a causa dei regolamenti.

Come Occhio di Falco e Cavaliere della Luna sono stati accettati in questa categoria, tutto questo ma conferma che entrambi gli spettacoli non riceveranno una seconda stagione.

Immagine dalla Marvel/Disney.

Conteggio episodi di Moon Knight

Cavaliere della Luna L’episodio 6 è stato presentato in anteprima mercoledì 4 maggio 2022 su Disney Plus, fungendo da finale della serie.

Lo spettacolo è composto da sei episodi in una stagione e abbiamo tracciato la seguente guida agli episodi per assistere il tuo binge-watch:

Episodio 1: Il problema del pesce rosso – mercoledì 30 marzo 2022

– mercoledì 30 marzo 2022 Episodio 2: Evoca il seme – mercoledì 6 aprile 2022

– mercoledì 6 aprile 2022 Episodio 3: Il tipo amichevole – mercoledì 13 aprile 2022

– mercoledì 13 aprile 2022 Episodio 4: La tomba – mercoledì 20 aprile 2022

– mercoledì 20 aprile 2022 Episodio 5: Asilo – mercoledì 27 aprile 2022

– mercoledì 27 aprile 2022 Episodio 6: Dei e mostri – mercoledì 4 maggio 2022

Immagine dalla Marvel.

Moon Knight è ora in streaming su Disney Plus.

