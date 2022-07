Perché Loki è la migliore serie MCU su Disney+ fino ad oggi.

Mentre alcune persone pensano che l’Universo Marvel si sia prosciugato, ci sono ancora altri che credono e sanno che il franchise ha una moltitudine di potenziali e idee da cui possono diramarsi, come Loki.

I fan hanno visto una serie di programmi TV realizzarsi sotto la bandiera del MCU e mentre alcuni erano buoni e altri erano dimenticabili, c’è stato uno spettacolo che si è davvero distinto dagli altri. Quello spettacolo, ovviamente, lo era Loki. Tom Hiddleston riprende ancora una volta il suo ruolo di Dio del male. Questa volta parte per un’avventura senza l’aiuto di Thor che lo oscura costantemente.

Loki porta con sé il tesseract durante gli eventi di Fine del gioco o tecnicamente, durante gli eventi di I Vendicatori. Viene catturato da alcuni cronometristi che lo usano per trovare una variante di se stesso.

Oltre a tutto questo, ecco perché questa serie di MCU è la migliore di tutte.

Loki fa un lavoro migliore spiegando il multiverso

Mentre Wanda Vision ha alcuni grandi momenti e accenni all’esistenza multiversale, è fallito quando si esplora più la tradizione del MCU, in particolare il multiverso. Loki è stato in grado di esplorare la storia e il funzionamento interno del multiverso attraverso gli occhi dell’antieroe Loki.

Il pubblico comprende i salti multiversali e come il ritorno a tragedie nazionali come la distruzione di Pompei non influisca sulla linea temporale o crei una spaccatura nel multiverso. Lo spettacolo sembrava un ottimo precursore di ciò che i fan hanno ricevuto Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa.

Lo spettacolo funziona quasi come una lezione di storia per i fan che non hanno letto i fumetti, come me. La sua struttura simile a un’aula scolastica e l’avvincente narrazione si immergono in profondità in tutte le cose misteriose con un’ardente passione per i viaggi nel tempo.

Loki è ancora il personaggio più interessante di MCU TV

Che tu lo ami o lo odi, le persone stavano morendo per un film o una serie spin-off di Loki all’interno del MCU. La presenza del personaggio è quasi ineguagliata da qualsiasi altro cattivo visto finora. Hiddleston cattura l’essenza di Loki ed è un piacere vedere finalmente il personaggio ottenere il suo tempo per brillare.

Ciò che lo rende così guardabile è il fatto che Loki è un imprevedibile canone sciolto e con quel tipo di personaggio che viene rilasciato nel franchise Marvel, i fan continuano a guardare per vedere se il personaggio è veramente buono o se è cattivo fino all’osso.

Vedere altre varianti di Loki ha reso la storia ancora migliore una volta che i fan sono stati in grado di digerire parte della storia della TVA e concentrarsi maggiormente sugli altri Loki. Uno di loro ha persino ucciso Thor, il che suona come un universo alternativo che farebbe milioni sul grande schermo.

Loki lascia le persone che vogliono di più

Entro la fine della prima stagione, i fan si incontrano con “He Who Remains”, una variante di Kang il Conquistatore, che lascia che la variante di Loki, Sylvie, lo uccida ma a costo di causare un cambiamento catastrofico nel multiverso.

Il Loki originale dell’MCU viene riportato alla TVA dove nessuno lo riconosce e dove è stata eretta una statua di “Colui che resta”. Le riprese della seconda stagione sono iniziate e i fan sono già entusiasti della direzione in cui potrebbe andare la serie.

Wanda Vision e Cavaliere della Luna erano buoni, ma il livello di clamore semplicemente non c’era alla fine delle loro stagioni. Loki ha una moltitudine di possibilità nel multiverso e questo è ciò che lo rende eccezionale.