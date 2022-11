BALLANDO CON LE STELLE – “Elvis Night” – Le 15 coppie rimaste “Can’t Help Falling in Love” con Elvis questa settimana affrontano stili di danza completamente nuovi sulla musica di The King of Rock ‘n’ Roll. La seconda settimana della competizione di mirorrball sarà trasmessa in diretta LUNEDI’ SETTEMBRE. 26 (20:00 ET / 17:00 PT), su Disney+. (ABC/Christopher Willard)

Chi è stato eliminato stasera a Ballando con le stelle? (14 novembre) di Sandy C.

Ballando con le stelle la stagione 31 sta volgendo al termine. Lunedì 14 novembre hanno segnato le semifinali della stagione in cui le sei coppie rimaste sono state ridotte a quattro. Per la prima volta, i concorrenti hanno ballato senza un tema centrale e hanno dovuto imparare due routine da solista, rispettivamente una sala da ballo e un’esibizione latina.

Gli spettatori si aspettavano di vedere le stelle essere spinte al limite. Tuttavia, c’è stata una sorpresa nel mezzo dello spettacolo che non aveva nulla a che fare con loro o con la posta in gioco alta della notte. Prima di passare a un altro ballo, Tyra si è rivolta alla giuria in modo che il giudice capo Len Goodman potesse fare un annuncio.

Si scopre la stagione 31 di Ballando con le stelle sarà l’ultimo con il programma. Goodman è stato con lo spettacolo da quando è iniziato nel giugno 2005. Ha perso solo un paio di stagioni durante il suo lungo mandato. Perché ha deciso di dire addio alla gara di ballo? Ecco cosa sappiamo!

Perché Len Goodman lascia Ballando con le stelle

Goodman ha detto quanto segue durante l’episodio sulla sua partenza:

Mentre ci stiamo tutti emozionando e non vediamo l’ora che arrivi il finale la prossima settimana, sarà anche con un tocco di tristezza poiché questa sarà la mia ultima stagione a giudicare Ballando con le stelle. Sono stato con lo spettacolo da quando è iniziato nel 2005 ed è stato un enorme piacere far parte di uno spettacolo così meraviglioso. Ma ho deciso che mi piacerebbe trascorrere più tempo con i miei nipoti e la mia famiglia in Gran Bretagna.

La leggenda vivente ha continuato a ringraziare il suo Ballando con le stelle famiglia e ha espresso che il suo tempo nello show è stata un’esperienza meravigliosa per lui. Nel corso di 17 anni, Goodman ha visto molti dei ballerini professionisti crescere nel loro talento e abilità, incluso il collega giudice Derek Hough, che una volta riceveva critiche e lodi di Goodman.

Con parole sincere, Tyra ha parlato dell’eredità di Goodman mentre la folla gli ha fatto una standing ovation, la giuria lo ha abbracciato e i ballerini hanno mostrato la loro gratitudine per tutto ciò che ha portato nelle loro vite da quando erano bambini alle loro carriere da adulti.

Resta sintonizzato su Hidden Remote per ulteriori informazioni Ballando con le stelle notizie e copertura! Il finale va in onda lunedì 21 novembre alle 20:00 ET su Disney+.