Perché la spada oscura diventa più pesante per Mando in The Book of Boba Fett

perché la spada oscura è pesante (perché la spada oscura diventa più pesante)

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per l’episodio 5 di The Book of Boba Fett*

Da quando Il libro di Boba Fett è arrivato su Disney+ il 29 dicembre, la serie ha seguito le gesta del cacciatore di taglie titolare mentre cerca di farsi un nome come capo del crimine di Tatooine.

Tuttavia, l’episodio 5 della serie ha portato i fan a fare una deviazione inaspettata poiché si è concentrato esclusivamente su Il Mandaloriano Din Djarin, colmando le lacune dall’ultima volta che lo abbiamo visto nella stagione 2.

L’episodio ci dà un’idea del primo uso corretto della leggendaria Darksaber da parte di Mando, ma è tutt’altro che padroneggiato l’arma e in una sessione di sparring esclama che la lama sembra diventare più pesante ad ogni mossa.

Riepilogo episodio 5 del libro di Boba Fett

L’episodio 5 de Il libro di Boba Fett è apparso su Disney+ mercoledì 26 gennaio 2022.

Intitolato Il ritorno del Mandaloriano, l’episodio pone la storia di Boba in secondo piano mentre raggiungiamo lo stesso Mando, Din Djarin, che ora viaggia per la galassia senza Grogu.

Dopo aver consegnato la sua ultima taglia, Mando si riunisce con l’armaiolo e Paz Vizsla che sono sopravvissuti all’attacco al clandestino Nevarro, e Mando mostra il suo nuovo giocattolo alla coppia e partecipa a una sessione di allenamento tanto necessaria.

Anche se, dopo aver rivelato all’armaiolo di essersi tolto l’elmo dall’ultima volta che si sono incontrati, Din viene bandito.

Il prossimo indizio di Mando lo riporta su Tatooine dopo aver sentito che il meccanico Peli Motto ha una nave disponibile per sostituire il Razor Crest, un antico caccia stellare N-1 di Naboo.

La coppia ripristina la nave, aggiungendo alcune modifiche nel processo, prima che Fennec Shand arrivi per reclutare Mando per l’imminente guerra di Boba Fett con i Pyke.

Le lotte di Mando con la Darksaber

Nella scena di apertura dell’episodio 5, Mando sta dando la caccia alla sua ultima taglia, un macellaio klatooiniano di nome Kaba Baiz.

Dopo aver dato a Kaba la possibilità di essere portato al caldo o al freddo, Mando è costretto a combattere per uscire dalla situazione e in un momento che ha senza dubbio lasciato i fan ad applaudire, accende la Darksaber e se la cava.

Ma non è del tutto semplice, dato che Mando è tutt’altro che un maestro con la lama, sbucciandosi la gamba con la Darksaber nella scaramuccia, lasciandolo zoppicare fino a quando non viene curato.

Più avanti nel capitolo 5, Mando prende parte a una sessione di combattimento con l’Armourer e nota che l’arma sembra diventare più pesante ad ogni mossa.

Perché la Darksaber diventa più pesante durante il combattimento

In The Book of Boba Fett, l’armaiolo riprende le lotte di Din accusando Mando di combattere contro la lama piuttosto che con essa.

Spiega anche che la mente di Mando è distratta e si vede attraverso il suo uso della Darksaber.

Ciò che l’armaiolo non riesce a dire a Mando, tuttavia, è esattamente cosa dovrebbe fare diversamente per padroneggiare la lama.

In una delle altre apparizioni della Darksaber nel franchise di Star Wars, in particolare Star Wars ribelliNella terza stagione, ci viene fornita una spiegazione molto più completa del motivo per cui questa particolare lama è così fastidiosa da usare.

Nell’episodio Le prove della spada oscura, la giovane mandaloriana Sabine Wren si sta allenando per usare l’antica arma e ha la guida del Jedi Kanan Jarrus.

Dopo l’allenamento iniziale con i bastoni, Sabine viene immediatamente colta alla sprovvista dalla Darksaber, notando che “È più pesante di quanto pensassi”.

Kanan spiega perché questo è molto più utile dell’armiere dicendo: “L’energia scorre costantemente attraverso il cristallo. Non stai combattendo con una semplice lama quanto stai dirigendo una corrente di potere.

“I tuoi pensieri, le tue azioni, diventano energia. Scorrono anche attraverso il cristallo e diventano parte della lama.

Per dirla più semplicemente, la perla della saggezza Jedi richiede una forte connessione con chi la usa e se la persona che la tiene è distratta o si preoccupa di tagliarsi il braccio, la lama non coopererà come dovrebbe.

Per Mando, ha appena perso l’unica cosa nella sua vita che gli ha dato uno scopo (oltre a guadagnare soldi per le taglie) sotto forma di Grogu e quindi è in procinto di cercare un significato e di conseguenza sta attraversando un periodo di notevoli turbolenze , e la Darksaber lo sa.

Una volta che sarà in grado di venire a patti con la sua nuova situazione e avrà acquisito maggiore familiarità con il combattimento con la spada laser in generale, la Darksaber dovrebbe diventare più un alleato che un ostacolo, come abbiamo visto nell’episodio 5.

Il libro di Boba Fett è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo la prima il 29 dicembre 2021.

