Perché la serie natalizia è classificata TV-PG?

Babbo Natale sta arrivando in città nella nuova serie, I Babbo Natale! Lo spettacolo pubblicherà i suoi primi due episodi mercoledì 16 novembre. Una nuova puntata sarà poi presentata in anteprima settimanalmente fino al finale il 14 dicembre su Disney+.

La serie potrebbe essere nuova, ma conosciamo più che bene i personaggi. Questa è la quarta puntata del Il Babbo Natale franchising! I suoi predecessori includono tre film prodotti dalla Disney. Ora, Scott Calvin è tornato nei panni del grande uomo in rosso, e ci presenteremo alla sua famiglia con Carole, alias Mrs. Clause!

Con la diminuzione della popolarità della vacanza e dopo aver assunto il lavoro per 30 anni, Scott si rende conto che ha bisogno di andare in pensione e trascorrere più tempo con la sua famiglia. Lo vedremo cercare la prossima persona che prenderà il suo posto, ma potrebbe non essere così facile. Come rivela il trailer, il nuovo Babbo Natale che ha scelto potrebbe non essere stato il più adatto al ruolo.

La maggior parte delle produzioni su Old St. Nick sono adatte ai bambini da guardare da soli. Bene, vediamo perché questa particolare serie è classificata TV-PG.

Perché The Santa Clauses è classificato TV-PG?

Quindi cosa significa questa classificazione per età? Se uno spettacolo è classificato TV-PG, potrebbe contenere materiale che i genitori potrebbero ritenere non adatto ai bambini più piccoli. Si consiglia la presenza di un genitore mentre i bambini guardano. Questi potrebbero avere un linguaggio maturo poco frequente, alcuni dialoghi suggestivi, violenza moderata o qualche contenuto sessuale.

Per I Babbo Natale, dubito che ci sarà un linguaggio maturo o contenuto sessuale. Tuttavia, la serie potrebbe aver ricevuto la valutazione TV-PG a causa di possibili dialoghi suggestivi e violenza moderata. Molte volte, spettacoli e film hanno battute delicate e mature che solo gli adulti capiranno. E sulla base del trailer, ci sono alcuni momenti “violenti” come la donna che lancia una bottiglia a Scott, gli elfi che combattono fisicamente e Carol che prende a calci qualcuno alla fine del video.

Ma tieni presente che queste sono solo previsioni da parte nostra poiché la serie non è ancora in streaming. Sembra che non ci sia un motivo principale per cui i tuoi figli non possano godersi la serie. Inoltre, è uno spettacolo Disney in streaming sulla piattaforma. La maggior parte dei contenuti è adatta ai bambini. Ma raccomandiamo forse di avere un genitore presente solo per sicurezza.

I Babbo Natale inizia lo streaming della sua stagione di sei episodi il 16 novembre su Disney+.