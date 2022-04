Cavaliere della Luna è l’ultima serie Marvel su Disney+ e una delle preferite dai fan! Tuttavia, il pubblico non ha tardato a vederlo Cavaliere della Luna non era una serie per ragazzi Da tutti gli spettacoli Marvel fino ad ora, Cavaliere della Luna sembra essere il più oscuro e il più violento. Sei indeciso sul lasciare che i tuoi più piccoli si uniscano a te il mercoledì sera? Ecco perché la serie Disney+ è classificata TV-14.

Non è un segreto che, per le famiglie, parte del divertimento di guardare i film Marvel sul grande schermo è godersi quell’esperienza con i propri figli. Ora, non sto parlando dei bambini super giovani (rovinerebbero il divertimento se siamo onesti), intendo i nostri ragazzi delle scuole elementari che amano sinceramente Spider-Man, Iron Man e il resto dei Vendicatori. I film sono classificati PG-13 per scene di violenza e alcune lingue, ma sono relativamente sicuri da guardare. Altro che eterni, l’MCU ha tenuto fuori i contenuti sessuali. Detto questo, una valutazione TV-14 non è la norma.

La serie Cavaliere della Luna non è il primo a ottenere una valutazione TV-14, tuttavia, Il falco e il soldato d’inverno, Loki, e lo hanno fatto anche gli altri spettacoli Marvel. Tutti presentano scene di combattimento e violenza più forti, in particolare TFATWS e Cavaliere della Luna.

Guida dei genitori di Moon Knight

Quando è stata annunciata la classificazione TV-14 per Cavaliere della Luna, Kevin Feige ha commentato che è lo spettacolo più “brutale” finora. Abbiamo visto molta più violenza, ma mi chiedo se ce ne sarà ancora di più negli ultimi episodi.

Quindi lo spettacolo è appropriato per te ragazzo? Credo di si! Mentre PG-13 sembra essere lo standard per i film Marvel, sembra che lo standard per gli spettacoli Marvel sarà TV-14. Certo, non sono un esperto, conosci tuo figlio meglio di tutti! Entrambe le valutazioni non sono troppo diverse, quindi se fino ad ora tuo figlio si è goduto comodamente l’MCU, sarà pronto per allacciarsi le cinture Cavaliere della Luna va bene!