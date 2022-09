Perché il film è classificato PG?

Hocus Pocus fan, tenete i vostri manici di scopa! Hocus Pocus 2 arriverà il 30 settembre al servizio di streaming Disney+. Il film fantasy per bambini in uscita è diretto da Anne Fletcher e riporta il trio di streghe originale, le Sanderson Sisters, interpretate dalle attrici Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Il secondo film della serie parla di “tre giovani donne che per sbaglio rilasciano le sorelle Sanderson nella moderna Salem. Con le streghe in cerca di vendetta, le ragazze devono trovare un modo per fermarle prima che sia troppo tardi.

Il sequel precedentemente messo a dormire non solo reintrodurrà i suddetti protagonisti, ma anche un nuovo calderone di personaggi, tra cui Hannah Waddingham (Ted Lasso), Frey Guiterrez (Estate crudele), Lilia Buckingham, Whitney Peak (Le terrificanti avventure di Sabrina), Sam Richardson (Ted Lasso), e Tony Hale (La misteriosa società benedettina).

Anche se questo amato film fantasy per bambini è ampiamente noto e molto atteso, è abbastanza appropriato da guardare per gli spettatori di film per bambini di oggi? Scopriamolo!

Perché Hocus Pocus 2 è classificato PG?

L’MPAA attribuisce la classificazione PG al film per la sua inclusione di azione, umorismo macabro e suggestivo e un po’ di linguaggio. Una valutazione PG significa che i bambini sotto i 17 anni possono guardare con un genitore o tutore. Non è consigliabile che i bambini di età inferiore ai 5 anni guardino questo film perché ci sono immagini spaventose e un linguaggio volgare.

L’originale Hocus Pocus, che è stato rilasciato nel 1993, aveva anche una valutazione MPAA di PG. Alcune recensioni dei genitori del film lo percepiscono come un film PG-13. Hocus Pocus è anche disponibile per lo streaming in questo momento anche su Disney+. Il film è noto per la sua trama a tema, quindi oltre a chiederti se i tuoi figli dovrebbero vederlo, considera di vederlo con gli altri durante Halloween per entrare nello spirito del film. Senza rovinare involontariamente nulla dalla trama prevista per il film, aspettati di vedere scene simili all’originale e alcune sorprese spettrali lungo il percorso.

Se non hai intravisto Hocus Pocus 2 eppure, ecco la tua occasione per vedere una clip del film qui sotto:

Resta sintonizzato su Hidden Remote per ulteriori notizie e copertura sugli ultimi film diretti al cinema e in streaming! Hocus Pocus 2 sarà disponibile per lo streaming su Disney+ il 30 settembre.