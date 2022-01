Perché il caccia stellare N-1 è la scelta perfetta

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per l’episodio 5 di The Book of Boba Fett*

Mentre The Book of Boba Fett potrebbe essere stato annunciato come la continuazione della storia del cacciatore di taglie titolare, l’episodio 5 ha scosso la formula dandoci un capitolo interpretato esclusivamente da Din Djarin, alias Mando.

Per i fan del main Mandaloriano serie, l’episodio potrebbe essere cruciale in quanto riempie le lacune della storia di Din dagli eventi della seconda stagione.

Inoltre, l’episodio vede anche il Mandalorian prendere possesso di una nuova nave dopo che il Razor Crest è stato fatto saltare in aria senza tante cerimonie dall’Impero.

Riepilogo episodio 5 de Il libro di Boba Fett

L’episodio 5 de Il libro di Boba Fett è arrivato su Disney+ mercoledì 26 gennaio 2022.

Intitolato Il ritorno del Mandaloriano, l’episodio pone la storia di Boba in secondo piano mentre raggiungiamo lo stesso Mando, che ora viaggia per la galassia senza Grogu, in seguito agli eventi della seconda stagione di The Mandalorian.

Dopo aver consegnato la sua ultima taglia, Mando si riunisce con l’armaiolo e Paz Vizsla sopravvissuti all’attacco al clandestino Navarro, anche se dopo aver rivelato di essersi tolto l’elmo, Mando viene bandito.

Il prossimo vantaggio di Mando lo riporta su Tatooine dopo aver sentito che Peli Motto ha una nave disponibile per sostituire il Razor Crest.

La coppia ripristina l’antica nave, aggiungendo alcune modifiche nel processo, prima che Fennec arrivi a reclutare Mando per l’imminente guerra di Boba Fett con i Pyke.

La nuova nave del Mandaloriano

La nuova nave del Mandalorian in un Naboo N-1 Starfighter.

Visto per la prima volta Episodio I: La minaccia fantasma, la nave è stata prominente nella battaglia finale in cui abbiamo visto un giovane Anakin Skywalker pilotarne a casaccio uno.

Non sorprende che il quinto episodio di The Book of Boba Fett contenga molti riferimenti a La minaccia del Fantasma, con Mando che ha persino portato la sua nuova nave a fare un giro lungo il circuito di podracing di Tatooine, con un’esplosione attraverso il Canyon del Mendicante.

Oltre alla velocità, alla potenza di fuoco e all’iperguida incorporata dell’N-1, Mando e Peli apportano una serie di modifiche al caccia stellare, originariamente commissionato dalla Regina di Naboo, per rendere la nave ancora più veloce e molto più agile dell’N-1. ingombrante cannoniera Razor Crest, che completa l’aggiornamento con un nuovo look argento brillante.

Nonostante le sue piccole dimensioni, l’N-1 potrebbe essere una nave perfetta per Mando e il suo lavoro meno rispettabile poiché la sua età pre-Impero significa che è fuori presa e molto più difficile da tracciare.

Anche se resta da vedere come si adatterà alle taglie nella nave a un posto.

I fan adorano il nuovo combattente N-1 di Mando

Anche se potrebbe non aver caratterizzato Boba Fett, l’episodio 5 della serie si è dimostrato estremamente popolare tra i fan, con molti che hanno elogiato l’inclusione del combattente N-1 sui social media.

Un fan su Twitter ha scritto: “Non posso credere che la sua nuova nave sia un N-1 Starfighter è stato fantastico OMGG #TheBookOfBobaFett#TheMandalorian“

Mentre un altro ha semplicemente aggiunto: “Adoro l’N-1 però!!!”

Questo fan entusiasta ha scritto: “OMG l’ho amato così tanto, tutta la roba di Mandalore e la spada oscura e il caccia stellare N-1 e il Grogu prendono in giro, ma come può esserci un episodio de Il libro di Boba Fett senza Boba Fett”.

E infine, questo fan ha riassunto in modo appropriato l’episodio: “Ora THIS IS PODRACING #TheBookOfBobaFett#Mando#N1#wizard#naboo”

Il libro di Boba Fett è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo la prima il 29 dicembre 2021.

In altre notizie, quanti anni ha Ruth Langmore a Ozark? Julia Garner ha la stessa età?