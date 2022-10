Perché Hocus Pocus 2 è inferiore al suo predecessore

Ormai, le persone hanno già visto il tanto atteso sequel Hocus Pocus 2 e sono felici di vederlo o delusi dal risultato. Certo, sono passati quasi trent’anni dall’ultimo film, ma sembra che il sequel non sia stato all’altezza delle aspettative del set originale.

Il film vede il ritorno delle sorelle Sanderson da parte di due adolescenti di nome Becca e Izzy che accendono la Black Flame Candle che riporta in vita dette streghe. Il film attualmente si basa su un appena fresco 63% su Rotten Tomatoes, che sembra più che generoso con il materiale fornito agli attori di talento.

Il film sembra davvero perdere di vista ciò che cerca di ottenere e il risultato sembra molto scarso. Disney+ ha avuto molti contenuti buoni e cattivi, ma questo sembra essere nella categoria dei cattivi. Ecco perché Hocus Pocus 2 non è buono come l’originale.

Non ci sono nuove magie su Hocus Pocus 2

Nonostante un cast di talento, è del tutto evidente che il film non copre nuovi orizzonti. Una coppia di adolescenti accende una candela nera e resuscita un gruppo di streghe, solo per un personaggio terziario di nome Billy Butcherson che appare a metà del film per aiutare i personaggi principali a fermare le streghe.

Sembra che i realizzatori abbiano deciso di ricostruire la vecchia storia per risparmiare tempo e renderla più nostalgica per gli spettatori. Questo potrebbe funzionare per alcuni film, ma se qualcuno sta guardando un sequel di un film e il sequel non riesce a costruire sul film originale, sembra uno spreco di tempo. Inoltre, la maggior parte delle persone sa che le streghe perderanno e tutto sarà riportato al suo antico splendore. Detto questo, la sorpresa è passata da tempo.

Qualità Hocus Pocus 2

La critica più semplice che chiunque potrebbe fare a questo sequel Disney è il fatto che ha la qualità di quella di un film originale Disney Channel degli anni 2000. Non puoi definirlo visivamente rivoluzionario perché, come la trama, le immagini del film non sono niente di nuovo da vedere.

Il film si colloca in una categoria di interpolazione che sembra troppo infantile per gli adulti e fuori luogo per i bambini che lo stanno guardando. Ha senso che il film sia uscito su Disney+, quando le persone ci pensano a lungo e intensamente. È qualcosa che appartiene alla piattaforma, non importa quanto sia buono o cattivo. Sembra che lo studio abbia utilizzato la piattaforma e sapesse che molto probabilmente il film avrebbe fatto esplodere il botteghino, motivo per cui è stato scaricato per lo streaming.

Non c’era abbastanza pubblicità per Hocus Pocus 2

I fan sanno che i sequel tanto attesi sono il risultato di un intenso clamore da parte dei fan. Potrebbe esserci stato un po’ di clamore intorno Hocus Pocus 2, ma è ovvio che l’incantesimo è svanito la seconda volta. Se ci fosse stato più entusiasmo per la prospettiva di un sequel con un piano di marketing e una distribuzione migliori, allora più persone sarebbero state dietro a questo.

Il film alla fine sembrava una risposta semicotta al predecessore di gran lunga superiore. Semmai, è meglio che le persone guardino il classico cult del 1993 questo Halloween.