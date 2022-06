Perché Hayden Christensen sembra così vecchio nei flashback di Obi-Wan Kenobi?

Per molti che sono cresciuti nei primi anni 2000, Star Wars era Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi e Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker.

Certo, l’amore per Star Wars è stato nutrito tornando alla trilogia originale e vedendo Luke, Leia e Han in azione. Tuttavia, quella passione per il franchise è iniziata con i prequel per una generazione.

Sebbene divisi al momento del rilascio tra il pubblico più anziano, è stato piacevole vedere che i prequel sono stati rivalutati dalla critica più di recente e The Phantom Menace, Attack of the Clones e Revenge of the Sith ora hanno più fan che mai.

L’arrivo di Obi-Wan Kenobi su Disney+ ha incoraggiato molti a tornare finalmente su di loro, apprezzando le esibizioni attraverso un nuovo obiettivo.

A proposito di performance, è emersa una domanda sulla scia dell’episodio 5… perché Hayden Christensen sembra così vecchio?

ATTENZIONE: SPOILER LEGGERO EPISODIO 5

Immagine dalla Disney.

Perché Hayden Christensen sembra così vecchio in Obi-Wan Kenobi?

I fan sono stati entusiasti di vedere Hayden Christensen riprendere il ruolo di Anakin nell’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi.

L’episodio ha inaugurato alcuni graditi flashback dell’era prequel del franchise. Di conseguenza, ti aspetteresti che i personaggi appaiano come allora, rispettando la continuità della serie.

Tuttavia, vedendo Obi-Wan e Anakin scontrarsi con le spade laser, non puoi fare a meno di notare che Anakin sembra molto più vecchio di quanto non fosse nei film prequel; anche in La vendetta dei Sith, di cui la scena prefigura gli eventi.

La risposta è questa… Hayden è è stata impiegata una tecnologia di de-invecchiamento più vecchia e limitata; chiaramente una scelta artistica.

Come sottolinea ScreenRant, per far invecchiare Hayden viene utilizzata meno CGI di quanto abbiamo visto in precedenza con altri attori del franchise.

Anche se potrebbe distrarre alcuni, è probabilmente meglio ridurre l’uso della CGI in questo caso perché il pubblico è più consapevole del fatto che stanno finalmente guardando Hayden riprendere il ruolo. La sua interpretazione non si perde nel de-invecchiamento e viene utilizzata la tecnologia sufficiente per permetterci di capire che è il personaggio nella sua era prequel.

Considerando che non è più tornato da Revenge of the Sith quasi due decenni fa, è emozionante vederlo tornare e non nascosto sotto una massa di CGI.

Quanti anni ha Hayden Christensen?

Uno dei motivi della mancanza di CGI nelle sequenze dell’era prequel deriva forse dal fatto che Hayden Christensen è invecchiato molto bene.

L’attore canadese ha 41 anni e sembra ancora piuttosto giovane per la sua età.

Tenendo conto di ciò, non c’erano molte ragioni per esagerare con il de-invecchiamento per i flashback.

Finché sembra più giovane di come appare nelle sequenze ambientate nel presente, aiuta a sospendere l’incredulità e possiamo divertirci a guardare la performance di Hayden il più inalterata possibile.