Perché gli Inquisitori hanno inseguito Kenobi e non Yoda

Ormai, i fan hanno festeggiato i loro occhi su Obi-Wan Kenobi finale su Disney+ e sono stati, per la maggior parte, molto soddisfatti dei risultati che sono stati nutriti.

Giusto avvertimento, sono in arrivo spoiler per chiunque non abbia ancora visto la fine della serie.

I fan di Star Wars sono stati assolutamente soddisfatti di aver visto ancora una volta Obi-Wan e Darth Vader duellare, un “Ciao, là” del protagonista e un cameo di fantasmi di Qui-Gon Jinn di Liam Neeson.

Mentre tutto ciò ha reso la serie probabilmente la migliore della saga, c’è ancora un elefante abbagliante nella stanza che deve ancora essere risolto all’interno della stanza dello scrittore: perché i Grandi Inquisitori erano così entusiasti di inseguire Obi -Wan e non Yoda invece?

Perché i Grandi Inquisitori non hanno inseguito Yoda su Obi-Wan Kenobi

Sembra un dettaglio irrilevante nella trama, ma fa chiedere a un ardente fan di Star Wars se i creatori ci abbiano pensato fino in fondo rispetto ai personaggi e alla tradizione della saga.

Rendendosi conto che gli Inquisitori erano un tempo Cavalieri Jedi che erano passati al Lato Oscuro, si potrebbe pensare che la reputazione del Maestro Yoda come uno dei più potenti Jedi della galassia sarebbe stata una ragione più che sufficiente per inseguirlo piuttosto che Kenobi come quest’ultimo rappresenta una minaccia minore al confronto.

È anche strano che gli inquisitori siano riusciti a localizzare Kenobi su Tatooine ma non siano riusciti a trovare Yoda durante il suo esilio autoimposto nel sistema di Dagobah. Fa una domanda dei fan perché Kenobi è stato considerato un premio più grande del maestro che gli ha insegnato e addestrato.

Potrebbe essere che la presenza di Yoda sia andata nell’oscurità più di quella di Kenobi, ma sarebbe stata una vendita difficile, poiché Yoda era ancora il più potente dei due e, essendo detentori della forza, gli inquisitori avrebbero dovuto percepire la presenza del Jedi verde.

Forse, se c’è una seconda stagione, potremmo vedere ancora una volta il nostro piccolo amico verde.

I Grandi Inquisitori avevano paura di Yoda

Una teoria sul motivo per cui gli Inquisitori non hanno inseguito Yoda potrebbe essere perché avevano paura di lui. È stato confermato in abbondanza Guerre stellari media che Yoda è molto più potente nella forza di Obi-Wan e le sue abilità con una spada laser hanno rivaleggiato con quelle del conte Dooku e dell’imperatore Palpatine.

Ha anche senso che dal momento che Yoda è probabilmente altrettanto potente se non più potente di Darth Vader, gli Inquisitori non vorrebbero farsi un nemico poiché venerano e temono anche Vader per le sue abilità nella forza e nell’esercizio di tale potere.

In altre parole, sarebbe una saggia decisione per gli Inquisitori non inseguire i Jedi poiché potrebbe facilmente ridurli a fiocchi.

Vader ha reso Kenobi una priorità

In una risposta più ponderata, Vader sembra essere ancora amareggiato dal fatto che Kenobi lo abbia battuto in battaglia su Mustafar tutti quegli anni fa e abbia usato i Grandi Inquisitori per trovare specificamente Kenobi invece di Yoda. Per non parlare di Vader e Yoda non sembravano mai avere un cattivo sangue personale.

Quando si realizza questa nozione, sembra ovvio il motivo per cui Vader ha dato a Kenobi una priorità assoluta. L’obiettivo di Vader era la vendetta e sperava di raggiungerlo finalmente attraverso la caduta di Kenobi. Kenobi ha sconfitto di nuovo il signore oscuro alla fine del sesto episodio della serie spin-off che ha solo alimentato la rabbia di Vader nei suoi confronti. Questo è probabilmente il motivo per cui Yoda è rimasto intatto e perfettamente al sicuro.