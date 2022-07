Perché Eliza non è a Seabrook in Zombies 3? Spiegazione dell’assenza di Kylee Russell

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Zombies 3*

Da quando il primo film di Zombies è andato in onda su Disney Channel nel 2018, i fan si sono sempre più affezionati ai vari personaggi del franchise.

Mentre Addison e Zed possono guidare il cast, l’esperta di tecnologia Eliza si è ritrovata a diventare una delle preferite dai fan dopo aver recitato nel primo e nel secondo film di Zombies come la più cara amica di Zed.

Tuttavia, nel nuovo Zombies 3, Eliza si ritrova in disparte, apparendo tramite videochiamata, il che ha lasciato molti fan a chiedersi perché il personaggio di Kylee Russell non appare in modo così prominente nel terzo film.

Perché Eliza non è a Seabrook in Zombies 3?

Dopo aver recitato in un ruolo di primo piano nei primi due film di Zombies, Eliza (Kylee Russell) appare con molta più parsimonia nella terza puntata.

Nella scena di apertura del film, apprendiamo che Eliza è assente dalla Seabrook High mentre sta facendo uno stage presso la Z-Corp, la società dietro la Z-Band, che è il dispositivo che aiuta i personaggi zombi dal cedere al loro mangiatore di cervelli sollecita.

Poiché attualmente si trova dall’altra parte del paese, Eliza è costretta a comunicare con la banda tramite videochiamate, apparendo su un tablet e successivamente su un robot che costruisce in modo da poter ancora attraversare il campus con i suoi amici.

Tuttavia, la soluzione tecnica non va sempre come previsto poiché Wyatt incontra difficoltà quando cerca di ammettere di avere una cotta per Eliza e la connessione video continua a interrompersi.

Screenshot da Zombies 3 | Disney+

Perché Kylee Russell non ha potuto filmare con il resto del cast

Mentre il film può fornire una ragione convincente per cui Eliza è scomparsa dalla Seabrook High, c’è una spiegazione nella vita reale dietro l’assenza del personaggio.

L’attrice Kylee Russell era incinta e ha partorito più o meno nello stesso periodo in cui è stato girato Zombies 3.

Di conseguenza, la produzione è andata avanti senza Kylee Russell a Seabrook con l’attrice che in seguito ha girato scene da sola dopo aver dato alla luce sua figlia Greyson Blue Schmidt.

Parlando a Laughing Place dell’esperienza, Kylee Russell ha detto: “Era così diverso [be]perché sono abituato a stare con tutti e a nutrirmi dell’energia di tutti gli altri, ma questa volta ho appena registrato le loro voci e sto parlando a uno schermo. E non c’era nessuno nemmeno sullo schermo.

“È stato comunque molto divertente, ed è stata una sfida, e mi piace sfidare me stesso. Nel complesso è stata un’esperienza straordinaria”, ha continuato.

Screenshot da Zombies 3 | Disney+

I fan parlano di Eliza in Zombies 3

Nonostante non appaia con il resto del cast, Eliza gioca ancora un ruolo importante in Zombies 3 e diversi fan si sono rivolti ai social media per esprimere i propri pensieri.

Un fan confuso ha chiesto: “Perché Kylee Russell è così in Zombies 3? Stava registrando qualcos’altro in quel momento?”

Mentre questo fan ha risposto: “Immagino che Eliza stia seduta dietro un computer per tutto il film per nascondere la gravidanza dell’attrice”.

“Sono così felice che abbiano mantenuto Eliza come personaggio principale. La Disney ha imparato a cancellare i personaggi”, ha commentato questo fan, che era contento che Eliza fosse tenuta nel film.

E infine, questo fan era un grande fan di Wyatt ed Eliza: “Sto guardando Zombies 3 e ora sto singhiozzando perché Wyatt-Eliza è una cosa ormai – che carino”.

Screenshot da Zombies 3 | Disney+

Zombies 3 è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo il rilascio venerdì 15 luglio 2022.

