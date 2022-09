Pedro Pascal e Rick Famuyiwa anticipano una terza stagione “epica” di “The Mandalorian”

Nel caso ve lo foste perso, il primo trailer della terza stagione di Il Mandaloriano caduto durante la presentazione di Lucasfilm al D23.

Come ci si potrebbe aspettare, il trailer non ha rivelato molto, tranne che il nuovo discutibile preferito di tutti Babu Frik. Ma ciò non ha impedito al regista Rick Famuyiwa e alla star Pedro Pascal di aumentare il clamore dopo il panel.

Parlando con Deadline, i due hanno anticipato sia l’azione epica che i cameo nella prossima stagione.

Pascal ha detto: “Voglio dire, è epico. È decisamente epico. E avremo molte cose che sono state introdotte nella narrazione all’inizio della prima stagione, temi e idee che, sai, ricorderai una volta che avremo raggiunto la piena realizzazione della terza stagione, e la sua epica.

Consapevole delle molte volte in cui ha usato la parola “epico”, Pascal ha spiegato che doveva assolutamente camminare sui gusci d’uovo per non finire nei guai”.

“Sto scrivendo come, tutti gli spoiler, le persone che hai [in the series]”, ha detto, “La quantità di volte in cui dico epico rivela tutto”.

Ovviamente allude alle apparizioni di personaggi vecchi e nuovi. purtroppo dovremo aspettare il prossimo anno per scoprire quanto sarà “epico” lo spettacolo per noi stessi.

Puoi controllare lo scambio completo qui sotto!

Pedro Pascal ritorna nei panni di Din Djarin, che, a seguito degli eventi di Il libro di Boba Fett, ha ripreso Jedi Padwan – Grogu, sotto la sua ala. Nella serie torneranno anche Giancarlo Esposito, Carl Weathers, Katee Sackhoff ed Emily Swallow, che riprenderanno anche i loro ruoli. Quest’anno saranno raggiunti dai nuovi arrivati ​​in franchising Christopher Lloyd e Tim Meadows.

La terza stagione vedrà anche Rick Famuyiwa, Carl Weathers e il favorito dai fan Bryce Dallas Howard, tutti tornare alla sedia del regista a rotazione. Famuyiwa è anche co-produttore esecutivo in questa stagione.

La serie uscirà a febbraio 2023, esclusivamente su Disney+.

