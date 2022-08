Ordine degli episodi di I Am Groot e quanti sono spiegati

I completisti dei Guardiani della Galassia si uniscono. Groot è tornato e questa volta è impegnato in alcune piccole avventure.

È piuttosto divertente guardare indietro all’annuncio iniziale dei Guardiani della Galassia. La maggior parte del pubblico non aveva mai sentito parlare dell’oscuro team Marvel e semplicemente non era convinto che si sarebbe meritato il trattamento di successo con così tanti altri importanti supereroi ancora in attesa di un grande film.

Poi è arrivato e la stravaganza fantascientifica di James Gunn è generalmente considerata uno dei migliori successi del MCU. Così bello, infatti, che ha ricevuto un sequel e ora una serie spin-off con l’amato Baby Groot nei suoi pantaloncini.

È stato rilasciato su Disney+ mercoledì 10 agosto 2022 come parte della Fase Quattro, ma potresti scoprire che devi fare clic sugli episodi separatamente anziché memorizzarli in un’unica icona. Quindi, spieghiamo l’ordine degli episodi di I Am Groot.

Spiegazione dell’ordine degli episodi di I Am Groot

Puoi controllare l’ordine degli episodi di I Am Groot di seguito per scoprire qual è il primo episodio e altro:

Episodio 1: I primi passi di Groot

Episodio 2: Il ragazzino

Episodio 3: L’inseguimento di Groot

Episodio 4: Groot si fa il bagno

Episodio 5: Magnum Opus

Tutti e cinque i cortometraggi sono disponibili per lo streaming in questo momento e sono stati rilasciati contemporaneamente.

Quanti episodi di I Am Groot ci sono?

La serie di cortometraggi è attualmente composta da soli cinque episodi in totale.

Tuttavia, è già stato confermato che I Am Groot tornerà per la stagione 2, riporta Radio Times. Altri cinque episodi sono in produzione e sembreranno simili per tono e stile alle puntate recentemente svelate.

Una data di uscita, invece, deve ancora essere confermata. Poiché sono solo brevi, prevediamo che potrebbero arrivare già alla fine del 2022.

“James mi ha dato un sacco di ottimi consigli”

Kirsten Lepore, regista, scrittrice e produttrice esecutiva di I Am Groot, ha recentemente incontrato Kakuchopurei e ha parlato della collaborazione con James al progetto:

“Abbiamo avuto diversi incontri con lui. In particolare, quello che mi ha colpito è stato il nostro primo incontro d’inizio in cui abbiamo parlato di Baby Groot, questo personaggio incredibile che ha creato e ci siamo assicurati che gli avremmo reso giustizia, e per capire ciò che rende Groot, Groot, al centro del suo personaggio.

Ha aggiunto: “James mi ha dato un sacco di ottimi consigli su chi è e mi sono davvero tenuto tutto questo nella parte posteriore della mia testa per tutto il tempo in cui scrivevamo e per tutto il processo”.

I Am Groot è in streaming esclusivamente su Disney+.

