Orario di uscita in streaming di Pinocchio OTT, data per il film live-action di Tom Hanks

A che ora uscirà il film Pinocchio live-action di Tom Hanks per lo streaming OTT e come possono i fan di tutto il mondo guardare il nuovo adattamento cinematografico?

Quando si tratta di fiabe classiche, Pinocchio è senza dubbio una delle storie più famose e amate mai scritte.

Quest’anno, non avremo un solo film di Pinocchio, ma due, con il primo set che arriverà per lo streaming OTT questa settimana.

Quindi, senza rischiare che il nostro naso si allunghi; come possono i fan di tutto il mondo trasmettere in streaming il nuovo adattamento live-action di Pinocchio, così come la data e l’ora in cui Pinocchio uscirà online?

Dove vedere in streaming il film live-action di Pinocchio

Il film Pinocchio dal vivo del 2022 sarà reso disponibile per lo streaming in tutto il mondo esclusivamente attraverso la piattaforma Disney Plus.

Con attori del calibro di Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans, Keegan-Michael Key e Joseph Gordon-Levitt, il nuovo adattamento live-action dovrebbe avere una durata di circa 111 minuti.

Negli Stati Uniti, Disney Plus è disponibile a partire da $ 7,99 al mese o $ 79,99 all’anno; sebbene quei prezzi aumenteranno a $ 10,99 al mese l’8 dicembre a causa dell’introduzione di un piano supportato dalla pubblicità.

In India, i clienti possono acquistare un abbonamento per sole Rs 49 al mese per un piano solo mobile, salendo a Rs 899 per il loro piano Super (due dispositivi non mobili) e Rs 1499 all’anno per Premium (quattro dispositivi non mobili) .

Pinocchio: data e ora di uscita per lo streaming OTT

Il film Pinocchio dal vivo del 2022 sarà presentato in anteprima in tutto il mondo giovedì 8 settembre.

Sebbene Disney Plus non abbia confermato pubblicamente un orario di uscita specifico per il film in uscita, tutti i contenuti originali non in simulcast vengono generalmente lanciati dalle 00:00 PST:

Ora del Pacifico – 00:00

Ora orientale – 03:00

Ora britannica – 8:00

Ora europea – 9:00

Ora dell’India – 12:30

Ora delle Filippine – 15:00

Ora del Giappone – 16:00

Ora centrale dell’Australia – 16:30

Il film verrà distribuito in concomitanza con il Disney Day, quando la piattaforma di streaming OTT rilascerà anche artisti del calibro di Thor: Love and Thunder, la realizzazione di Obi-Wan Kenobi, il cantante di Frozen Cars on the Road e Tierra Incognita.

C’è più Pinocchio in arrivo nel 2022

Sebbene il film di Pinocchio dal vivo sia un successo sicuro per Disney Plus, in realtà non è l’unico film di Pinocchio in arrivo su OTT in streaming nel 2022.

Questo perché l’adattamento animato in stop-motion della storia classica di Guillermo del Toro sarà presentato in anteprima il 9 dicembre sulla piattaforma di streaming Netflix.

Il film d’animazione ha un cast stellato, che include Ewan McGregor, David Bradley, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Ron Perlman, Finn Wolfhard e Cate Blanchett.

È interessante notare che il film è stato effettivamente accantonato temporaneamente poiché nessuno studio cinematografico sarebbe stato disposto a finanziare la produzione di $ 35 milioni più. Tuttavia, Guillermo del Toro ha deciso di rendere la storia un progetto in stop-motion, che inizialmente ha reso più difficile ottenere il via libera, ma è stato successivamente acquisito da Netflix.

Sarà presentato in anteprima al BFI London Film Festival il 15 ottobre prima di una corsa nelle sale limitata il 25 novembre.

I fan in attesa dovrebbero notare che il film potrebbe essere significativamente più oscuro di quanto molti si aspettino, ma con una produzione di Del Toro, sai che il prodotto finale varrà le sfumature più mature.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

