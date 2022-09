Orario di uscita di Pinocchio su Disney Plus (per fuso orario in tutto il mondo)

Pinocchio (doppiato da Benjamin Evan Ainsworth) nel live-action PINOCCHIO della Disney, in esclusiva su Disney+. Foto per gentile concessione di Disney Enterprises, Inc. © 2022 Disney Enterprises, Inc. Tutti i diritti riservati.

Colonna sonora di Tell Me Lies: quali canzoni vengono riprodotte nei primi tre episodi? di Sandy C.

In questo Disney+ Day, Disney invita i fan a rivivere la magia di uno dei suoi film d’animazione più iconici attraverso una luce completamente nuova con l’uscita del suo adattamento live-action di Pinocchio.

Ispirandosi al film del 1940, la Disney cerca di riconquistare la magia nel suo nuovissimo adattamento live-action di una proprietà classica rivisitando la storia di un burattino magico e del suo viaggio per diventare un vero ragazzo. Come la maggior parte delle rivisitazioni Disney live-action, questa nuova iterazione del classico film d’animazione dello studio trarrà ispirazione dal film originale ma con una nuova svolta per renderlo fresco per un pubblico moderno.

Il film è uno dei momenti salienti delle offerte del Disney+ Day di quest’anno e sarà sicuramente uno dei preferiti quando arriverà su Disney+ per lo streaming in tutto il mondo. Ma quando esattamente arriverà il film nel tuo collo dei boschi?

Orario di uscita di Pinocchio: quando esce Pinocchio su Disney+?

Disney ha confermato il Pinocchio il tempo di uscita sarà alle 3:00 ET di giovedì 8 settembre, il che rende facile per coloro che si trovano sulla costa orientale degli Stati Uniti identificare quando il film uscirà nella loro regione. Per quanto riguarda tutti gli altri? Di seguito, analizziamo quando puoi aspettarti che l’ultimo film originale della Disney arrivi su Disney+ in diverse regioni chiave del mondo:

Hawaii: 21:00 HST mercoledì 7 settembre

Alaska: mercoledì 7 settembre alle 23:00 AKDT

Costa occidentale degli Stati Uniti: giovedì 8 settembre alle 12:00 PT

Orario di montagna: 1:00 MT di giovedì 8 settembre

Midwest degli Stati Uniti: giovedì 8 settembre alle 2:00 CT

Costa orientale degli Stati Uniti: alle 3:00 ET di giovedì 8 settembre

Brasile: giovedì 8 settembre alle 4:00 BRT

Regno Unito: giovedì 8 settembre alle 8:00 BST

Francia: giovedì 8 settembre alle 9:00 CEST

Germania: giovedì 8 settembre alle 9:00 CEST

Italia: giovedì 8 settembre alle 9:00 CEST

Spagna: giovedì 8 settembre alle 9:00 CEST

India: giovedì 8 settembre alle 13:30 IST

Corea del Sud: giovedì 8 settembre alle 16:00 KST

Giappone: giovedì 8 settembre alle 16:00 KST

Sydney, Australia: giovedì 8 settembre alle 17:00 AEST

Assicurati di eseguire lo streaming Pinocchio questo Disney+ Day solo su, hai indovinato, Disney+!