Orario di rilascio di Hocus Pocus 2 su Disney Plus (per fuso orario)

Disney+ sta per incantare gli spettatori! Dopo quella che è sembrata un’eternità, Hocus Pocus 2 sta finalmente per arrivare ed è sicuramente una delle più grandi uscite della stagione autunnale!

Nel nuovo film, le sorelle Sanderson tornano nel mondo dei vivi dopo che la Candela Fiamma Nera è stata accesa ancora una volta. Ora le streghe sono tornate e… beh, sai come va la canzone, ma c’è sicuramente un inferno da pagare mentre le sorelle si mettono a vendicarsi contro qualcuno con radici nella Salem del 17° secolo.

Anche se c’è sempre una preoccupazione quando si tratta di sequel di classici, Hocus Pocus 2 sembra essere un’eccezione poiché il pubblico non ha altro che entusiasmo per il film. Il film sarà sicuramente un successo per Disney+ e i fan non vorranno perdersi il film quando arriverà questo fine settimana!

A che ora arriva Hocus Pocus 2 su Disney+?

Hocus Pocus 2 sarà disponibile per lo streaming in tutto il mondo a partire da questo venerdì, o giovedì se ti trovi in ​​alcune regioni selezionate, ma il tempo di rilascio varierà in base al luogo in cui vivi. Quando esattamente puoi aspettarti che il film arrivi nel tuo collo dei boschi? Di seguito analizziamo la data di uscita del film in base a diversi fusi orari chiave in tutto il mondo:

Hawaii: Giovedì 29 settembre alle 21:00 HSTAlaska: Giovedì 29 settembre alle 23:00 AKDTCosta occidentale degli Stati Uniti: 12:00 PT di venerdì 30 settembreTempo di montagna: 1:00 MT di venerdì 30 settembreMidwest degli Stati Uniti: 2:00 CT di venerdì 30 settembreCosta orientale degli Stati Uniti: 3:00 ET di venerdì 30 settembreBrasile: 4:00 BRT di venerdì 30 settembreUK: 8:00 BST di venerdì 30 settembreFrancia: 9:00 CEST di venerdì 30 settembreGermania: 9:00 CEST di venerdì 30 settembreItalia: 9:00 CEST di venerdì 30 settembreSpagna: 9:00 CEST di venerdì 30 settembreIndia: 13:30 IST di venerdì 30 settembreCorea del Sud: 16:00 KST di venerdì 30 settembreGiappone: 16:00 KST di venerdì 30 settembreSydney, Australia: 17:00 AEST di venerdì 30 settembre

Non perdere Hocus Pocus 2 quando arriverà venerdì 30 settembre su Disney+ in tutto il mondo!