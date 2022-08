Ora di rilascio, data e come guardare in India

A che ora uscirà l’episodio 2 di House of the Dragon in India e come possono i fan della nuova serie prequel guardare “The Rogue Prince” online?

In meno di una settimana, due titani del genere fantasy si scontreranno mentre sia La Casa del Drago di Game of Thrones che Gli Anelli del Potere di Il Signore degli Anelli si contenderanno la tua attenzione e i titoli dei giornali.

Tuttavia, abbiamo ancora un’altra sputafuoco, pugnalata alle spalle, avventura drammatica per famiglie a cui assistere mentre House of the Dragon si prepara a mandare in onda il suo secondo episodio in poche ore.

Con il pubblico globale così vario, ci sono milioni di fan in ogni angolo del mondo che aspettano pazientemente l’episodio 2 – quindi a che data e ora uscirà House of the Dragon in India?

Come guardare l’episodio 2 di House of the Dragon in India

In India, House of the Dragon viene trasmesso esclusivamente tramite il servizio di streaming Disney Plus Hotstar OTT.

I nuovi clienti possono usufruire di diverse offerte di abbonamento in abbonamento, che garantiranno l’accesso alla serie prequel de Il Trono di Spade ogni settimana:

Premium – Rs 1499 all’anno, quattro dispositivi con risoluzione video fino a 4K (2160p)

Super – Rs 899 all’anno, due dispositivi con risoluzione video Full HD (1080p).

Mobile – Rs 499 all’anno, un dispositivo mobile o tablet con risoluzione video HD (720p).

Tuttavia, ci sono anche due offerte mobili alternative disponibili per la piattaforma Disney Plus Hotstar, che includono entrambe le suddette limitazioni rispettivamente per Rs 199 (sei mesi) e Rs 49 (un mese).

Ci sono anche varie offerte in bundle che forniscono l’accesso a Disney Plus Hotstar per i clienti di terze parti, tra cui Jio Recharge, Airtel Recharge e Vodafone Idea Recharge.

House of the Dragon episodio 2: data e ora di uscita

L’episodio 2 di House of the Dragon “The Rogue Prince” sarà presentato in anteprima negli Stati Uniti domenica 28 agosto.

A causa delle differenze nei fusi orari, ciò significa che il secondo episodio della nuova serie prequel de Il Trono di Spade uscirà in India lunedì 29 agosto.

Come confermato dal colosso dello streaming OTT, i nuovi episodi di House of the Dragon saranno resi disponibili in India dalle 6:30 AM IST.

A livello internazionale, il nuovo episodio andrà in onda dai seguenti orari:

Ora del Pacifico – 18:00

Ora orientale – 21:00

Ora britannica – 2 AM

Ora europea – 03:00

Ora del Pakistan – 6:00

Ora dell’India – 6:30

Ora delle Filippine – 9:00

Ora centrale dell’Australia – 10:30

Come è stato valutato l’episodio pilota dai fan?

Se hai sfogliato i social media la scorsa settimana, avrai senza dubbio visto House of the Dragon fare tendenza in tutto il mondo dopo la fantastica trasmissione di debutto della scorsa settimana.

Al momento in cui scrivo, la serie sta ottenendo un impressionante 8,9/10 su IMDB, con valutazioni dell’83% e 85% viste rispettivamente su Tomatometer e punteggi del pubblico su Rotten Tomatoes.

È interessante notare che il secondo episodio ha attualmente una valutazione quasi perfetta di 9,7/10 su IMDB, essendo stato mostrato in occasione di eventi stampa ieri, 28 agosto.

Secondo The Hollywood Reporter, il primo episodio ha attirato più di 10 milioni di telespettatori negli Stati Uniti, la più grande premiere nella storia della HBO, oltre a un pubblico record in America Latina, Europa, Medio Oriente e Africa.

“È stato meraviglioso vedere milioni di fan di Game of Thrones tornare con noi a Westeros ieri sera. House of the Dragon presenta un cast e una troupe incredibilmente talentuosi che hanno riversato il loro cuore e la loro anima nella produzione e siamo estasiati dalla risposta positiva degli spettatori. Non vediamo l’ora di condividere con il pubblico cos’altro George [R.R. Martin]Ryan [Condal] e Miguel [Sapochnik] hanno in serbo per loro questa stagione”. – Casey Bloys, chief content officer di HBO e HBO Max, tramite THR.

