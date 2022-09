Ora di inizio del pannello Disney e Pixar D23 (dove vivi)

UCRAINA – 22/01/2022: In questa illustrazione fotografica, il logo Pixar Animation Studios è visualizzato sullo schermo di uno smartphone con il logo Disney sullo sfondo. (Photo Illustration by Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Il conto alla rovescia per il primo grande pannello del D23 di quest’anno è ufficialmente iniziato! Questo pomeriggio, i Disney Studios invitano i fan a dare un’occhiata a ciò che verrà da Disney e Pixar tramite il pannello della serie Studio Showcase Disney e Pixar D23!

L’evento promette di essere uno dei momenti salienti dell’evento poiché la Disney cerca di utilizzare la piattaforma per fornire i primi sguardi ai suoi film in uscita, anticipando anche cosa accadrà nella lista di sviluppo.

Cosa ha pianificato la Disney e come puoi seguire il pannello nel tuo collo del bosco? Di seguito condividiamo tutto ciò che c’è da sapere sulla Disney e Pixar D23 di oggi pannello!

Quando è il pannello Disney e Pixar D23?

Il panel Disney e Pixar D23 di quest’anno si terrà dalle 15:30 alle 17:30 PT. Per quelli sulla costa orientale, puoi aspettarti che le notizie dal panel inizino a diffondersi sui social media intorno alle 18:30 ET.

Quanto è lungo il pannello Disney e Pixar D23?

Il pannello D23 Disney e Pixar di quest’anno dovrebbe avere un’autonomia di 2 ore, il che lo rende uno dei pannelli D23 più lunghi dell’anno. Dovrebbe essere un sacco di tempo per la Disney per promuovere i prossimi progetti Disney e Pixar con un pannello pieno di rivelazioni entusiasmanti e primi sguardi sui progetti in fase di sviluppo in entrambi gli studi.

Riesci a guardare il pannello Disney e Pixar D23 online?

Sfortunatamente, non ci sarà un live streaming offerto per il pannello Disney e Pixar D23. Anche se deludente, non è troppo sorprendente dato che i pannelli della Hall D23 vengono raramente trasmessi in streaming per coloro che non sono presenti, il che è un vero peccato per i fan globali. La buona notizia è che puoi seguire il panel tramite i social media mentre si svolge.

Programma D23: quando inizia il panel Disney e Pixar D23?

Il panel Disney e Pixar D23 inizierà alle 15:30 PT di venerdì 9 settembre, ma se non risiedi sulla costa occidentale degli Stati Uniti, può essere un po’ difficile cercare di capire quando puoi aspettarti che il pannello inizi nella tua zona. Questo è il motivo per cui di seguito troverai l’ora in cui il panel inizierà in tutto il mondo in modo da poter tenere d’occhio le novità Disney e Pixar mentre il panel si svolge dal vivo:

Costa occidentale degli Stati Uniti: venerdì 9 settembre alle 15:30 PT

US Mountain Time: 16:30 MT di venerdì 9 settembre

Ora centrale: 17:30 CT di venerdì 9 settembre

Costa orientale degli Stati Uniti: 18:30 ET di venerdì 9 settembre

Regno Unito: 23:30 BST di venerdì 9 settembre

Francia, Germania, Italia e Spagna: sabato 10 settembre alle 12:30 CEST

India: sabato 10 settembre alle 4:00 IST

Giappone: 7:30 JST di sabato 10 settembre

Australia: sabato 10 settembre alle 8:30 AEST

Seguirai il pannello Disney e Pixar D23 quando si svolgerà più tardi oggi? Fateci sapere nei commenti qui sotto!