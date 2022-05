Olivia Rodrigo tornerà per la stagione 3 di HSMTMTS?

High School Musical: Il Musical: La Serie ha avuto il via libera per una terza stagione a settembre e dall’annuncio, c’è stata una domanda se Olivia Rodrigo sarà o meno nella nuova stagione.

L’attrice diventata principessa del pop ha scalato le classifiche con il suo album di successo, Acido, e la sua stella è in piena ascesa. Non c’è dubbio che Rodrigo abbia talento. Ha mostrato le sue doti di canto e recitazione con effetti classici High School Musical: Il Musical: La Serie come Nini Salazar-Roberts.

In effetti, proprio come Nini, Rodrigo ha intrapreso una strada diversa rispetto ai suoi co-protagonisti. È uno che potrebbe vedere i fan dire addio a questo membro del cast originale prima di quanto avrebbero potuto prevedere quando si sono innamorati per la prima volta della serie.

Ecco cosa sappiamo!

Olivia Rodrigo sarà in High School Musical: The Musical: The Series stagione 3?

Aggiornamento: 21 maggio 2022 – Secondo l’elenco ufficiale del cast pubblicato da Disney+, Olivia Rodrigo sarà in High School Musical: Il Musical: La Serie stagione 3 come guest star. Riprenderà il suo ruolo di Nini.

Finora non ci sono notizie ufficiali sul ritiro di Rodrigo High School Musical: Il Musical: La Serie. A maggio ha detto a The Guardian che le restavano ancora due anni per il suo contratto con lo spettacolo.

Tuttavia, dato il successo del suo album di debutto e il desiderio di Rodrigo di concentrarsi principalmente sulla sua musica, non dovrebbe sorprendere se Nini diventa più un personaggio ricorrente.

Alla domanda sul ritorno di Rodrigo a tempo pieno nei panni di Nini, il creatore e showrunner Tim Federle ha detto a Entertainment Weekly quanto segue:

Non ho un piano specifico per questo perché ci sono cose sul contratto degli attori che non riesco nemmeno a toccare – non spetta a me prendere una decisione. Quello che dirò è che è difficile immaginare High School Musical senza Olivia, ma Olivia sta anche vivendo un livello di successo, fama e opportunità che non vorrei mai ostacolare.

Considerando che Nini ha concluso la stagione pronta per lavorare con Jamie, il fratello di Gina che è un produttore musicale, Rodrigo che appare in una capacità ridotta potrebbe funzionare soprattutto data la premessa della terza stagione. I Wildcats sono diretti al campo dormitorio per le vacanze estive, quindi è il momento perfetto per Rodrigo per fare un passo indietro.

Un annuncio ufficiale sul ritorno dei membri del cast e sulle aggiunte alla serie deve ancora essere rilasciato. Ti terremo aggiornato su di più High School Musical: Il Musical: La Serie notizie sulla stagione 3, incluso il fatto che Rodrigo faccia o meno un’uscita dalla serie. Resta sintonizzato sul telecomando nascosto!