Olivia Rodrigo lascia la serie Disney+ HSMTMTS?

High School Musical: Il Musical: La Serie La stagione 3 è finalmente tornata! I Wildcats sono qui e sono pronti per un po’ di divertimento estivo.

Liceo Musicale L’allume Corbin Bleu, che ha interpretato Chad Danforth nei film Disney Channel Original, apparirà in questa stagione a Camp Shallow Lake, un campo dormitorio in California dove alcuni dei ragazzi trascorreranno l’estate. Romanticismo, notti senza coprifuoco e un assaggio della vita all’aria aperta sono tutto in serbo per loro. E, naturalmente, una produzione ad alto rischio di Congelato!

A volte, quando ci sono nuove aggiunte al cast, arriva anche con alcuni che decidono di uscire. È il caso di Olivia Rodrigo?

Olivia Rodrigo sta lasciando HSMTMTS?

Rodrigo ha avuto una carriera musicale improvvisa e di enorme successo e ora sta concentrando le sue energie su questo. Ma non significa che se ne vada HSMTMTS per sempre! In effetti, se hai già visto l’episodio in anteprima della terza stagione, il suo personaggio Nini è lì.

Anche se nella terza stagione, si è dimessa dall’essere una normale serie e ora ha un ruolo ricorrente per adattarsi al suo fitto programma mentre era in tour per il suo album, Acido. Anche così, ciò significa che il talento è ancora lì in qualche modo!

Che ne dici di andare avanti? Il creatore della serie e showrunner Tim Federle ha detto a Entertainment Tonight che la terza stagione riguarda il tentativo di dare al personaggio di Nini “un vero e proprio saluto”, suggerendo che Rodrigo potrebbe non riprendere il suo ruolo nella già confermata stagione 4.

Tuttavia, in un’intervista più recente con Entertainment Weekly, il creatore ha detto che sarebbe sempre stato aperto a riavere Rodrigo, qualunque cosa accada. Quindi non è chiaro al 100% in questo momento, ma sembra che il ruolo dell’attrice e cantante potrebbe volgere al termine nell’ultimo episodio della terza stagione. Ma Federle non chiuderà definitivamente la porta al personaggio se Rodrigo tornerà. .

Cosa ne pensi della partenza di Rodrigo? Ti mancherà averla nello show? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Nuovi episodi di High School Musical: Il Musical: La Serie la stagione 3 esce mercoledì su Disney+.