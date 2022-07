Olivia Rodrigo è nella stagione 3 di HSMTMTS? Showrunner conferma il suo futuro

Dalla prima apparizione in High School Musical: The Musical: The Series (HSMTMTS) quando Disney+ è stato lanciato nel 2019, Olivia Rodrigo è passata dall’essere un’attrice relativamente sconosciuta a una delle più grandi artiste musicali del mondo.

L’uscita del suo album di debutto, Sour, è stata accolta con successo di critica e commerciale, guadagnando persino a Olivia ben tre Grammy Awards alla cerimonia del 2022.

Grazie alla sua ritrovata fama, sono sorti punti interrogativi sul futuro di Olivia Rodrigo su HSMTMTS, con i fan della serie High School Musical che le chiedono se è ancora presente nella terza stagione dello show appena pubblicata.

La terza stagione di High School Musical: The Musical: The Series è arrivata su Disney+ mercoledì 27 luglio 2022.

Dopo la conclusione sbalorditiva della stagione 2 quasi un anno fa, la nuova puntata vede gli East High Wildcats dirigersi verso Camp Shallow Lake per un’estate indimenticabile.

Romanticismo, notti senza coprifuoco e un assaggio dei grandi spazi aperti sono in serbo quando Gina, EJ, Ashlyn, Kourtney e Carlos si imbarcano nella loro ultima avventura.

Tuttavia, la banda non può prendere le cose troppo facilmente, tuttavia, poiché una produzione musicale ad alto rischio di Frozen e una serie di docu dietro le quinte piena di drammi si prospettano in un futuro non troppo lontano.

Olivia Rodrigo è nella stagione 3 di HSMTMTS?

Sì, Olivia Rodrigo sarà ancora presente nella terza stagione di HSMTMTS.

Tuttavia, il suo ruolo nella serie High School Musical è stato ridotto a causa del suo fitto programma di vita reale e ora è annunciata come un membro ricorrente del cast piuttosto che una delle star principali dello spettacolo.

Nella seconda stagione di HSMTMTS, il personaggio di Olivia, Nini Salazar-Roberts, ha iniziato una sua carriera musicale dopo aver trovato il successo con The Rose Song, una canzone che ha scritto per l’esibizione della East High di Beauty and the Beast.

Il finale ha visto Nini entrare in contatto con il fratello produttore musicale di Gina, Jamie, e nella terza stagione, Nini e le sue madri stanno intraprendendo un viaggio per conto proprio nel sud della California per dare il via alla sua avventura musicale lontano dai suoi compagni di classe.

Showrunner conferma il futuro di Olivia Rodrigo

Prima dell’uscita della stagione 3, è stato confermato che sarà l’ultima stagione di Olivia Rodrigo nello show.

Grazie alla fiorente carriera musicale di Olivia Rodrigo nel mondo reale, la stagione 3 vedrà Nini gradualmente ritirarsi dallo spettacolo, il che significa che anche lei non tornerà per la già confermata stagione 4.

Parlando con ET Online, lo showrunner di HSMTMTS Tim Federle ha dichiarato: “Penso che sia pronta per esplorare il mondo fuori dai corridoi della East High.

“Questa stagione si tratta di cercare di dare al suo personaggio un adeguato saluto, lasciando spazio anche agli altri personaggi per entrare davvero nella mischia e mettersi sotto i riflettori.

“E personalmente, è una gioia vedere la musica di Olivia esplodere in un modo così grande. È stato così divertente riaverla indietro e ricordare l’inizio.

