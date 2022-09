Ogni canzone in Attorney at Law esplorata

I film e i programmi TV nel Marvel Cinematic Universe hanno sempre avuto uno stretto rapporto con la musica, sia attraverso l’uso di canzoni con licenza che toccano i piedi o una colonna sonora originale.

L’ultima serie TV MCU, She-Hulk, non è diversa poiché ogni episodio sarà ricco di musica.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di She-Hulk: Attorney at Law e chi ha composto la colonna sonora originale della serie?

She-Hulk: Attorney at Law si è fatta strada su Disney+ giovedì 18 agosto 2022.

Con Tatiana Maslany della fama di Orphan Black, la serie racconta la storia di Jennifer Walters, un’avvocato specializzata in casi legali a orientamento sovrumano.

Se il suo lavoro non era già abbastanza difficile, la vita di Jennifer è completamente stravolta dopo che il suo sangue è stato accidentalmente contaminato da quello di suo cugino, Bruce Banner, il che significa che è in grado di trasformarsi in un 6 piedi e 7 pollici hulk.

Tuttavia, Jennifer è riluttante ad accettare i suoi nuovi poteri e tenta di continuare con la sua complicata vita da trentenne, cercando nel frattempo di evitare l’enorme elefante verde nella stanza.

Colonna sonora di She-Hulk: Attorney at Law

Ogni episodio di She-Hulk: Attorney at Law utilizzerà una pletora di musica autorizzata e le canzoni che sono state finora incluse nella colonna sonora della serie sono:

Episodio 1 | Una normale quantità di rabbia

Episodio 2 | Legge sovrumana

Episodio 3 | Il popolo contro Emil Blonsky

Episodio 4 | Questa non è una vera magia?

Altre canzoni verranno aggiunte man mano che verranno rilasciati nuovi episodi.

Chi ha composto la partitura?

Oltre a una serie di canzoni autorizzate, She-Hulk: Attorney at Law fa uso anche di una colonna sonora esplosiva che è opera della compositrice Amie Doherty.

La musicista e orchestratrice irlandese ha composto musiche per film e programmi TV dal 2013 secondo IMDb e negli ultimi anni, in particolare, l’ha vista comporre musica per alcuni progetti di grandi nomi tra cui i film Here and Now, The High Note, Happiest Season e Spirit Untamed così come la serie Undone e il cortometraggio di Jurassic World Battle at Big Rock.

La colonna sonora di Amie per She-Hulk dovrebbe essere pubblicata su Spotify e Apple Music mentre la serie continua.

She-Hulk: Attorney at Law è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo il rilascio il 18 agosto 2022.

