Ogni canzone del sequel Disney

Sono passati 15 anni da quando Giselle di Amy Adams ha trovato il suo principe azzurro nella forma di Robert di Patrick Dempsey nel film del 2007 Enchanted, ma nonostante abbiano avuto il loro lieto fine, la loro storia non è finita qui.

Nel 2022, Disney+ riporterà gli amati personaggi per un tanto atteso sequel sotto forma di Disenchanted e, come ogni film Disney, il nuovo arrivo è ricco di musica.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Disenchanted e dove possono essere ascoltate dai fan?

Disincantato | Rimorchio ufficiale BridTV 11323 Disincantato | Rimorchio ufficiale https://i.ytimg.com/vi/EDEtFjAj0kk/hqdefault.jpg 1102344 1102344 centro 13872

Data di uscita disincantata e anteprima della trama

Disincantato è arrivato su Disney+ venerdì 18 novembre 2022, quasi esattamente 15 anni dopo il debutto dell’originale Enchanted.

Il nuovo film riprende la storia di Giselle e Robert più di 10 anni dopo essersi sposati e aver intrapreso quello che pensavano sarebbe stato il loro lieto fine.

Ma col passare del tempo, Giselle è diventata disillusa dalla sua vita a New York City e così lei e la sua famiglia in crescita si trasferiscono nella sonnolenta cittadina suburbana di Monroeville alla ricerca di una vita più degna di una fiaba.

Sfortunatamente, Giselle scopre rapidamente che il trasferimento non è la soluzione rapida che sperava poiché l’ape regina locale, Malvina Monroe, fa sentire Giselle più fuori posto che mai, costringendola a rivolgersi alla magia dell’Andalasia per chiedere aiuto.

Disincantato © Disney

Colonna sonora disincantata

Come il film originale, la colonna sonora di Disenchanted è ricca di canzoni create dal paroliere tre volte vincitore dell’Oscar Stephen Schwartz e dal compositore otto volte vincitore dell’Oscar Alan Menken con Amy Adams e il cast che esegue le canzoni stesse.

Disincantato © Disney | Jonathan Hession

Album della colonna sonora disponibile per lo streaming

In concomitanza con l’uscita di Disenchanted, la colonna sonora del film è stata ufficialmente pubblicata come album.

Sono incluse tutte le nuove canzoni del film, così come alcune tracce che non sono state inserite nel montaggio finale, vale a dire Hard Times For Heroes e Something Different This Year.

L’album è disponibile per lo streaming su Spotify e Apple Music.