Ogni canzone del film Disney esplorata

La musica ha sempre svolto un ruolo chiave nei film Disney, sia sotto forma di brani su licenza, canzoni originali o colonne sonore cinematografiche.

La trilogia di Zombies non ha fatto eccezione poiché i film musicali sono pieni zeppi di toccanti e canzoni emozionanti.

Zombies 3 è l’ultima voce del franchise e il suo cast brilla ancora una volta mentre eseguono una serie di brani in tutto, ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora?

Data di uscita di Zombies 3 e anteprima della trama

Zombies 3 ha ballato su Disney+ venerdì 15 luglio 2022, mentre un taglio esteso sarà presentato in anteprima su Disney Channel il 12 agosto alle 20:00.

Il film continua la storia del giocatore di football zombie Zed e della cheerleader Addison mentre si imbarcano nel loro ultimo anno alla Seabrook High.

Dopo anni di litigi, la città è finalmente diventata un rifugio sicuro sia per gli zombi che per gli umani e sia Zed che Addison non vedono l’ora che arrivi la fase successiva della loro vita, il college.

Prima che la coppia possa fare i passi successivi, c’è un’ultima cosa da fare a Seabrook mentre la città si prepara ad aprire il suo nuovissimo padiglione del tifo e Addison invita una miriade di squadre di cheerleader da tutto il mondo a competere in un tifo internazionale .

Tuttavia, la competizione attira anche l’attenzione di un gruppo di estranei intergalattici mentre un gruppo di alieni arriva a Seabrook per competere, anche se i residenti della città diventano rapidamente sospettosi dei nuovi arrivati ​​quando scoprono che potrebbero essere alla ricerca di qualcosa di più del semplice competizione amichevole.

Colonna sonora di Zombie 3

Come i precedenti due film della trilogia, Zombies 3 è pieno fino all’orlo di canzoni orecchiabili che ti rimarranno in testa per giorni.

Le canzoni che compaiono nella colonna sonora di Zombies 3 sono:

Ascolta su Spotify e Apple Music

In concomitanza con l’uscita di Zombies 3, l’album ufficiale della sua colonna sonora è stato reso disponibile anche sulle piattaforme di streaming musicale di tutto il mondo.

Con tutte le canzoni del film tranne una, misteriosamente scomparse Cos’è questa sensazione – l’album è ora disponibile su Spotify e Apple Music dopo essere uscito su J15 luglio.

Oltre alle canzoni del film, l’album contiene anche una traccia che include un medley di musica dalla colonna sonora del film, composta da George S. Clinton e Amit May Cohen, che hanno entrambi lavorato ai due film precedenti.