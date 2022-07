Ogni canzone che viene riprodotta nell’episodio 1 della terza stagione

Una nuova stagione di High School Musical: Il Musical: La Serie è finalmente arrivato su Disney+ e la terza stagione è già iniziata alla grande con il HSMTMTS la colonna sonora della terza stagione si preannuncia già un’altra forte.

Come abbiamo visto nelle passate stagioni, la premiere della terza stagione del dramma musicale di successo di Disney+ incorpora alcune incredibili esibizioni nell’episodio che sicuramente ti faranno rialzare. Ancora una volta in questa stagione, il team creativo ha fatto un lavoro straordinario incorporando gli originali per lo spettacolo e le cover di iconiche canzoni Disney dei film passati con un tocco rinnovato.

Se non riesci a posizionare le canzoni che vengono riprodotte nell’episodio 1, non c’è bisogno di aprire la tua app Shazam poiché abbiamo raccolto per te le prime canzoni della stagione 3 proprio qui!

La stagione 3 è iniziata decisamente con il botto con l’inclusione delle prime canzoni originali della stagione e un mashup di ritorno al passato di “What Time Is It” da liceo musicale 2 e “Inizia la festa” da Camp Rock. Siamo solo a un episodio, ma abbiamo la sensazione che questa stagione conterrà alcune incredibili canzoni originali e cover di alcuni fantastici classici Disney!

Non riesci a toglierti dalla testa “Finalmente libero” dopo aver visto la premiere della stagione High School Musical: Il Musical: La Serie e stai cercando di rintracciare il testo della canzone? Di seguito abbiamo raccolto i testi della canzone originale di Joshua Bassett presente nella premiere della terza stagione, per gentile concessione di Genius:

[Verse 1]Corro verso l’orizzonte per vedere la luna retrovisore Sto inseguendo il marciapiede, scappando dalla vita che conoscevo, ooh Dammi pagine vuote, dammi solo qualcosa di nuovo Sto recuperando il tempo che ho perso con te E io Non girerò mai questa macchina e mi perderò, non importa se vengo ritrovato

[Chorus]Rompere dai cuori infranti Niente più errori, niente più inizi vuoti Sono finalmente, finalmente libero, finalmente, finalmente Nuovo stato d’animo sull’interstatale Nessuno mi porta via la vita Sono finalmente, finalmente libero, finalmente, finalmente me

[Verse 2]Costruendo dal basso, ora non c’è modo di andare se non in alto e non mi fermerò finché non ne avrò abbastanza

[Chorus]Rompere dai cuori infranti Niente più errori, niente più inizi vuoti Sono finalmente, finalmente libero, finalmente, finalmente Nuovo stato d’animo sull’interstatale Nessuno mi porta via la vita Sono finalmente, finalmente libero, finalmente, finalmente io, finalmente me

[Bridge]Non tornerò mai indietro a quello che sono stato (non tornerò mai più indietro) Non tornerò mai indietro quando (non tornerò) mi prenderò il mio tempo, non lo farò essere definito da chi ero allora Non tornerò mai più, ancora, ancora, ancora

[Chorus]Rompere dai cuori infranti Niente più errori, niente più inizi vuoti Sono finalmente, finalmente libero, finalmente Nuovo stato d’animo sull’interstatale Nessuno mi porta via la vita Sono finalmente, finalmente libero, finalmente, finalmente io, finalmente me

[Outro]Finalmente liberoFinalmente, finalmente, finalmente io, finalmente