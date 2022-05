Obi-Wan Kenobi va in onda su Disney+, ma quanti episodi ci sono?

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) e la sua eopie in una scena di OBI-WAN KENOBI di Lucasfilm, in esclusiva su Disney+. © 2022 Lucasfilm Ltd. & ™. Tutti i diritti riservati.

Ci sarà uno spin-off di This Is Us sulla NBC? di Aysha Ashley Househ

I fan di Star Wars si rallegrano come Obi-Wan Kenobi andrà in onda il 27 maggio su Disney+. L’attesissimo ritorno di Ewan McGregor nel ruolo del protagonista, insieme a Hayden Christiansen nei panni di Darth Vader, è senza dubbio una riunione che vale il suo peso in cristalli kyber.

L’entusiasmo non è solo da parte dei fan, perché le persone online sono sgorgate dalle foto promozionali scattate. Inserisci il meme appropriato, “Trova qualcuno che ti guardi nel modo in cui Ewan e Hayden si guardano l’un l’altro” proprio qui, per favore.

Quanti episodi avrà Obi-Wan Kenobi nella sua serie limitata?

Obi-Wan Kenobi ha già presentato momenti memorabili nella sua selezione di trailer, tra cui una brutta ustione (scusate, Anakin) mentre lo zio Owen squarcia Obi-Wan. “Quando arriverà il momento, dovrà essere addestrato”, dice Obi-Wan riferendosi a Luke Skywalker. Sfortunatamente, Owen non la vede allo stesso modo in cui ribatte: “Come se avessi addestrato suo padre?”

I fan vedranno Obi-Wan mentre tenta di nascondersi nell’ombra durante l’ascesa dell’Impero mentre gli Inquisitori partono alla ricerca di eventuali Jedi rimasti. L’attesa per questa serie sembra ai massimi storici, il che significa che è bello sapere che Disney+ rilascerà i primi due episodi lo stesso giorno. I restanti quattro episodi verranno pubblicati di settimana in settimana. Quindi, Disney+ ha in programma una stagione di sei episodi e la speranza di vedere Obi-Wan avere successo in un periodo così orribile è molto accolta.

Obi-Wan ha una risposta appropriata per Owen? Si troverà faccia a faccia con Darth Vader? Con quanti Inquisitori potrebbe combattere? Le possibilità sembrano infinite e non vedo l’ora!

Non vedi l’ora di vedere tutti e sei gli episodi di Obi-Wan Kenobi? Preferiresti averli tutti in una volta o ti piace l’attesa di vedere la maggior parte degli episodi settimana dopo settimana? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto?

Non dimenticare di seguire Hidden Remote per una maggiore copertura di Obi-Wan Kenobi e altri programmi Disney+.