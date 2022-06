Obi-Wan Kenobi: Parte IV Connessioni all’Episodio IV e altro….

Le uova di Pasqua abbondano mentre la serie Disney+ supera il suo punto di partenza

Spoiler per Obi-Wan Kenobi su Disney+, avanti.

La reazione dei fan allo spettacolo rimane tutt’altro che unanime, ma questo spettatore (che ha ricevuto il suo primo personaggio d’azione Obi-Wan dopo aver fatto acquisti da Zayre nel 1978), vede molti parallelismi e necessita di patch nella trama di Obi-Wan Kenobi e il canone generale tramite la serie Disney+.

Finora, anche questo visualizzatore conta Obi-Wan Kenobi tra alcuni dei migliori momenti in The Saga.

ForceCenter sulle richiamate

Nel frattempo, come molti hanno sottolineato (ma in particolare il Force Center Podcast con Ken Napzok e Joseph Scrimshaw), ci sono molte belle richiamate (chiamate inoltrate?) a Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza nell’ultimo episodio della serie.

Negli ultimi 45 anni mi sono chiesto spesso (o avrei voluto vedere sullo schermo):

Come fa la principessa Leia a conoscere Obi-Wan? Perché avrebbe dovuto contattarlo nel momento del bisogno? Leia ha mostrato poteri della Forza da bambina? Come ha fatto a diventare un leader in così giovane età? Cosa è successo al resto dei Jedi dopo l’Ordine 66? Perché c’è così poca traccia di loro quando Luke diventa maggiorenne? In che modo Organa e Lars hanno affrontato la crescita rispettivamente di Leia e Luke? Qual era la storia completa dietro: “Quando ti ho lasciato non ero che lo studente. Adesso sono io il padrone?”

Ora che l’ultimo, pensavamo di avere la merce, ma ora sembra che siamo pronti per quell’epica rivincita presa in giro dal boss della Lucasfilm Kathleen Kennedy (e non sto parlando della trappola tesa da Vader nella parte III). La parte VI dovrebbe essere sorprendente e forse placare parte della costernazione di Kenobi in segmenti del fandom.

Ma fino ad allora, lascia che alcuni dei miei preferiti ti aiutino a ottenere il massimo dalla Parte IV:

Guerre stellari spiegate

Star Wars Explained ha adorato le uova di Pasqua di Star Wars Jedi: Fallen Order nella parte IV.

Nuove rockstar

Sia io che Erik Voss abbiamo apprezzato l’aspetto degli speeder T-47 in questo episodio.

ScreenRant

Ci sono un sacco di riferimenti a Star Wars (1977) nella grande lista di Screen Rant.

Parte III

Che cosa? Non hai ancora visto la parte IV? Non importa. Guarda me e i miei amici parlare della Parte III di “Who’s The Bossk?” podcast:

Chi è il Bossk?

Era terrore o orrore sul viso di Obi-Wan quando vede per la prima volta Vader?

A proposito: voglio sottolineare che non dobbiamo portare Obi-Wan fino all’Episodio IV nell’attuale serie in streaming.

Ha solo bisogno di arrivare qui:

E tieni presente che Obi-Wan fa esattamente tre tagli con la spada laser contro l’attacco vorticoso di Maul: due parate e un colpo. Inoltre, nonostante Maul abbia scacciato l’amore della sua vita e del suo Maestro, Kenobi è triste dopo la sua vittoria.

Informazioni sull’autore del post

Giovanni Vescovo

Laureato alla Boston U. e alla Northeastern University, John Bishop, è diventato il giornalista beat di BostonBruins.com prima della stagione di hockey NHL 2006-2007 dei Boston Bruins. Mentre con il Black & Gold, “^BISH” ha viaggiato in Nord America e in Europa per coprire ogni mossa della squadra tramite laptop, blog e smartphone. Coautore di due libri, “Bygone Boston” e “Full 60 to History: The Inside Story of the 2011 Stanley Cup Champion Boston Bruins”, John ha anche coperto i XXI Giochi Olimpici Invernali di Vancouver nel 2010 e la Bs 2011 Stanley Cup corsa al campionato e alzata di stendardi prima di assumere una posizione di facoltà/comunicazioni in una scuola di preparazione fuori Boston nel 2013. Vive con sua moglie Andrea e i figli Jack, Scott e Luke, nel Massachusetts centrale.

