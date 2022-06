Obi-Wan Kenobi episodio 6 data di uscita, ora e anteprima della trama

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per Obi-Wan Kenobi*

Obi-Wan Kenobi ha deliziato i fan di Star Wars da quando è arrivato su Disney+ con Ewan McGregor che riprende il ruolo del Jedi titolare.

Ogni episodio è stato ricco di colpi di scena poiché Kenobi è stato incaricato di riportare in salvo una giovane principessa Leia mentre gli Inquisitori Imperiali hanno tentato di darle la caccia.

Dopo gli eventi del quinto capitolo di Obi-Wan Kenobi, l’attenzione si è rapidamente spostata su ciò che i fan possono aspettarsi dall’episodio 6, inclusa la data di uscita, l’ora e la potenziale trama.

Riepilogo episodio 5 di Obi-Wan Kenobi

L’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi è arrivato su Disney+ mercoledì 15 giugno 2022.

L’episodio inizia seguendo gli eventi del capitolo precedente, con l’Impero all’inseguimento di Obi-Wan Kenobi dopo che Reva ha posizionato un localizzatore nel droide di Leia, Lola.

Dopo essere arrivate a Jabiim, le forze di Vader, guidate da Reva, che è stato appena promosso Grande Inquisitore, mettono sotto assedio la base del Sentiero, sperando di far uscire Kenobi.

Ritardando il tempo, Obi-Wan conversa con Reva e deduce che doveva essere una giovane durante l’Ordine 66 per conoscere la vera identità di Vader e capisce che in realtà sta pianificando di vendicarsi del Signore dei Sith piuttosto che servirlo.

L’attacco alla base alla fine inizia e diversi combattenti del Path vengono uccisi, incluso Tala, fino a quando Obi-Wan non accetta di arrendersi per fermare i combattimenti e far uscire Vader, dicendo a Reva che le sta dando la possibilità di ucciderlo.

Mentre Obi-Wan e i sopravvissuti del Path scappano, il piano di Reva si ritorce contro quando il suo attacco viene facilmente contrastato da Vader e lui la pugnala, lasciandola ferita. In questo momento, il Grande Inquisitore originale emerge e prende in giro Reva per i suoi sforzi falliti.

Tuttavia, prima che i titoli di coda scorrano, un Reva ferito trova il comunicatore di Obi-Wan e vede un messaggio di Bail Organa che suggerisce che Owen Lars sta nascondendo qualcuno di grande importanza su Tatooine.

Obi-Wan Kenobi episodio 6 data di uscita, ora e anteprima della trama

L’episodio 6 di Obi-Wan Kenobi uscirà su Disney+ mercoledì 22 giugno.

I fan che vogliono vedere il nuovo episodio non appena sarà disponibile potranno guardarlo a partire da mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

In vari fusi orari in tutto il mondo, ciò si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

Dopo che Obi-Wan Kenobi ha debuttato venerdì 27 maggio, gli episodi sono tornati al mercoledì con il sesto episodio che segna anche la fine della stagione il 22 giugno.

Dopo gli eventi dell’episodio 5, Obi-Wan dovrà tornare di corsa su Tatooine per impedire al giovane Luke Skywalker di subire danni dopo che Reva ha appreso che Owen stava proteggendo qualcuno di molto importante.

Inoltre, Vader e il ritorno del Grande Inquisitore continueranno senza dubbio la loro caccia a Obi-Wan dopo che è sfuggito alla loro presa ancora una volta.

Possibilità di esplorare la stagione 2

Prima dell’uscita di Obi-Wan Kenobi, la serie è stata annunciata come una miniserie limitata, il che significa che la sua storia sarebbe stata raccontata in una sola stagione.

Ciò ha reso altamente improbabile la possibilità di una seconda stagione.

Tuttavia, dopo l’accoglienza positiva della serie, sia da parte dei fan che del cast e della troupe dello show, c’è un leggero barlume di speranza.

Parlando a Entertainment Weekly, l’attore di Obi-Wan Ewan McGregor ha dichiarato: “È stata realizzata come una serie limitata una tantum. E in un certo senso, fa quello che volevo che facesse in termini di creare un ponte tra una storia III e IV e avvicinandomi all’Obi-Wan di Alec Guinness Una nuova speranza.”

Ma l’attore ha anche preso in giro: “Mi piacerebbe farne un altro? Sì, ne vorrei fare un altro”.

In un’intervista con ET Canada, Hayden Christensen ha detto della prospettiva di tornare come Darth Vader: “Sì, voglio dire, sai, assolutamente. Penso che questo sia un personaggio che risuona nella nostra cultura e in un modo molto profondo”.

“E c’è sicuramente altro da esplorare”, ha aggiunto. “Mi piacerebbe poter continuare il mio viaggio con lui”.

Il messaggio di un potenziale ritorno per Obi-Wan è stato ripreso anche da Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, che ha detto a Entertainment Weekly: “È sicuramente qualcosa di cui parliamo”.

“Principalmente perché tutti si sono riuniti e si sono divertiti così tanto”, ha continuato. “Ewan si è divertito moltissimo. Hayden si è divertito moltissimo. Quindi sicuramente da quel punto di vista, tutte le persone coinvolte adoreranno vedere che questo non finirà.

Obi-Wan Kenobi è ora disponibile per lo streaming su Disney+ con l’episodio finale previsto per mercoledì 22 giugno.

