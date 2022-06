Obi-Wan Kenobi Episodio 5 data di uscita, ora e trama esplorate

**Attenzione – Spoiler avanti per Obi-Wan Kenobi**

Ad alcuni membri del Guerre stellari mondo dei fan, Obi-Wan Kenobi L’episodio 4 è stato un’evasione dalla prigione di basso profilo che ha mancato il bersaglio. Tuttavia, il fandom rivolge la sua attenzione alla prossima puntata.

Confermiamo la data di uscita e l’ora di uscita globale dell’episodio 5, discutiamo della trama in arrivo e forniamo una guida all’episodio.

Scritto da Joby Harold e diretto da Deborah Chow, Obi-Wan Kenobi è una miniserie basata sul popolare personaggio di Star Wars ambientato dieci anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e restituisce Ewan McGregor e Hayden Christensen.

Data di rilascio dell’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi e ora di rilascio globale

Obi-Wan Kenobi L’uscita dell’episodio 5 è prevista per mercoledì 15 giugno 2022 su Disney Plus.

La fascia oraria del mercoledì dello spettacolo ha reso la mattinata infrasettimanale intensa per gli abbonati, come Obi-Wan Kenobi gli episodi verranno presentati in anteprima contemporaneamente alle nuove puntate di Signora Marvel.

Seguendo lo stesso schema di altri spettacoli Disney Plus, l’episodio 1 arriverà a Midnight PT negli Stati Uniti, che si traduce nei seguenti orari per il resto del mondo:

Ora del Pacifico: 12:00 PST

Ora orientale: 3 AM EST

Ora britannica: 8:00 GMT

Ora europea: 9:00 CET

Ora dell’India: 12:30 IST

Ora dell’Australia: 16:30 ACDT

Trama dell’episodio 5

L’episodio 5 vedrà il piano dell’ultimo minuto di Reva realizzarsi dopo che è stato rivelato che l’inquisitore ha posizionato un dispositivo di localizzazione nel droide di Leia prima della fuga di lei, Obi-Wan e Tala dalla Fortezza dell’Inquisitorio.

Con la crescente pressione di Darth Vader contro Reva, la Terza Sorella farà qualsiasi cosa in suo potere per trovare il ritrovo dei Jedi e Leia probabilmente non vedrà Alderaan prima dell’ultimo episodio.

Gli episodi precedenti hanno anche anticipato il cameo di Qui-Gon Jinn di Liam Neeson, che potrebbe apparire come un fantasma della forza prima della fine.

ancora da Obi-Wan Kenobi, Disney+

Guida agli episodi di Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi avrà sei episodi all’interno della serie, che è iniziato con una prima in doppia fattura venerdì 27 maggio 2022.

Il doppio cartellone è andato in onda venerdì, tuttavia, gli ultimi quattro episodi sono stati spostati al mercoledì per essere presentati in anteprima sulla piattaforma di streaming.

Di seguito, abbiamo evidenziato il programma di rilascio per i prossimi sei episodi:

Episodio 1: venerdì 27 maggio 2022

Episodio 2: venerdì 27 maggio 2022

Episodio 3: mercoledì 1 giugno 2022

Episodio 4: mercoledì 8 giugno 2022

Episodio 5: Mercoledì. 15 giugno 2022

Episodio 6: mercoledì 22 giugno 2022

Obi-Wan Kenobi è ora in streaming su Disney Plus.

