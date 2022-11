Nuovi spettacoli e film Disney+ in streaming questo fine settimana (25 novembre)

Babbo Natale, uscito il 16 novembre su Disney+

SWAT è nuovo stasera su CBS? (25 novembre 2022) di Elizabeth Learned

Le vacanze sono più divertenti con Disney+. Almeno questo è quello che possono dire quelli che non pagano mentre tutti lo guardano.

Scherzi a parte, Disney+ sta ancora una volta cercando di assicurarsi che le tue vacanze non siano noiose. Anche se molto probabilmente non abbiamo guardato il giorno del Ringraziamento, abbiamo ancora il resto del Black Friday e l’intero weekend del Ringraziamento per rilassarci. A meno che tu non stia lavorando, nel qual caso, si spera che tu riesca a ritagliarti un po’ di tempo per goderti il ​​fine settimana.

Mentre ci sono molti modi per rilassarsi, Disney + è fantastico se stai cercando di provare qualcosa di nuovo o rivisitare un vecchio preferito. Novembre è stato un mese enorme per gli utenti Disney+ e la scaletta di questa settimana è ancora più grande.

Queste sono tutte le uscite Disney+ dal 19 novembre al 25 novembre.

A differenza delle settimane precedenti, questa settimana Disney+ ha aggiunto molti progetti diversi che non rientrano nel normale programma di streaming del servizio. Se stai cercando qualcosa di nuovo per goderti questo fine settimana festivo, allora queste versioni potrebbero fare al caso tuo.

Elton John Live: addio dal Dodger Stadium (20 novembre)

Ballando con le stelle finale della stagione 31 (21 novembre)

Andor finale di stagione (23 novembre)

Papà su richiesta prima (23 novembre)

L’Egitto con il più grande esploratore del mondo stagione 1 (23 novembre)

L’ultimo dei giganti: Wild Fish stagione 1 (23 novembre)

Amici del cucciolo di cane stagione 5 [2 episodes] (23 novembre)

Sumo fai, sumo no episodio 6 (23 novembre)

The Mighty Ducks: Cambiamenti di gioco stagione 2, episodio 9 (23 novembre)

La misteriosa società benedetta stagione 2, episodio 6 (23 novembre)

I Babbo Natale episodio 3 (23 novembre)

I Villiani di Valley View stagione 1 [4 episodes] (23 novembre)

Testimone del disastro stagione 1 (23 novembre)

Il più mortale del mondo: Jaws and Sins stagione 1 (23 novembre)

Eroi del cielo: la potente ottava forza aerea (25 novembre)

Vita e morte in paradiso: Crocs dei Caraibi (25 novembre)

Lo Schiaccianoci Hip Hop (25 novembre)

Come puoi vedere, questo è un enorme elenco di nuove aggiunte per Disney + questa settimana. Alcuni dei momenti salienti di questa settimana sono stati facilmente i finali di Ballando con le stelle e Andor. Inoltre c’era un nuovo episodio di I Babbo Natale anche da godere.

Cosa hai in programma di trasmettere in streaming questo fine settimana? Fateci sapere nei commenti.