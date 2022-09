Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana: 9 settembre

Chris Hemsworth nei panni di Thor in THOR: LOVE AND THUNDER dei Marvel Studios. Foto di Jasin Boland. ©Marvel Studios 2022. Tutti i diritti riservati.

Film del fine settimana del 9 settembre: ogni nuovo film nelle sale e in streaming questo fine settimana di Ricky Valero

Settembre è un mese enorme se sei un fan della Disney. È un affare ancora più grande se anche tu sei un abbonato Disney+. Il più grande asporto di questa settimana deve essere il Disney+ Day. Celebrato l’8 settembre, il Disney+ Day è esattamente quello che sembra, un giorno per celebrare Disney+ e la Disney sostanzialmente rilascia molti nuovi contenuti, aggiunge finalmente alcune versioni anticipate e celebra semplicemente la piattaforma.

A differenza dell’anno scorso, il Disney+ Day è stato spostato dall’anniversario dello streamer all’8 settembre per incorporarlo maggiormente con D23. Ad ogni modo, è stato un grande giorno per le uscite e per i fan della Disney.

Se ti sei perso tutto il clamore con Disney+ Day, tra le altre uscite, ti copriamo le spalle.

Questo è l’ultimo lotto di uscite Disney+ per rendere più piccante il tuo weekend

Come accennato in precedenza, la serie di uscite di questa settimana include tutte le uscite del Disney+ Day insieme a tutto il resto che verrà rilasciato normalmente. Assicurati di allacciarti le cinture perché ci sono molte versioni in cui entrare, quindi analizziamolo.

Edge of the Unknown con Jimmy ChinStagione 1 (7 settembre)

L’Europa dall’altoStagioni 3 e 4 (7 settembre)

Primo sopravvissuto: il potente MekongStagione 1 (7 settembre)

Cucciolo di cane amiciStagione 5 [3 episodes] (7 settembre)

High School Musical: Il Musical: La SerieStagione 3, Episodio 7 (7 settembre)

Pinocchio (8 settembre)

Thor: Amore e tuono (8 settembre)

Marvel Studios Assemblati: The Making of Thor: Love and Thunder (8 settembre)

Auto su strada (8 settembre)

Tierra Incognita (8 settembre)

Crescendo (8 settembre)

Avventure epiche con Bertie Gregory (8 settembre)

She-Hulk: avvocatoEpisodio 4 (8 settembre)

Ballando con le stelle: i momenti più memorabili del professionista (8 settembre)

Ricordando (8 settembre)

Obi-Wan Kenobi: Il ritorno di uno Jedi (8 settembre)

I Simpson: Benvenuti nel Club (8 settembre)

Congelato Canta insieme (8 settembre)

Congelato 2 Canta insieme (8 settembre)

La casa dei divertimenti di TopolinoStagione 1 [5 episodes] (8 settembre)

Squali Uniti d’America (9 settembre)

Come puoi vedere, questa è stata una grande uscita sia per i fan di Disney+ che per quelli Disney in generale. Se non riesci a trovare qualcosa da guardare questa settimana, è solo un peccato. Ad ogni modo, si spera, tu sia in grado di trovare qualcosa per rallegrare il tuo fine settimana.

Cosa pensi di trasmettere in streaming questo fine settimana? Assicurati di condividere nei commenti.