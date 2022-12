Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (9 dicembre)

Babbo Natale, uscito il 16 novembre su Disney+

Film del fine settimana del 9 dicembre: ogni nuovo film nelle sale e in streaming questo fine settimana di Ricky Valero

Sta iniziando ad assomigliare molto al Natale e Disney+ si sta assicurando che tu non lo dimentichi.

Per quanto riguarda le piattaforme di streaming, Disney+ riesce sempre ad avere alcune delle migliori offerte speciali per le vacanze. In particolare, sembra che la Disney sia davvero al suo meglio quando racconta Un canto natalizio di Carlo Dickens.

Voglio dire, per l’amor del cielo, la piattaforma non ha solo Canto di Natale di Topolino ma anche Canto di Natale dei Muppets. Francamente, non importa per quale versione sei dell’umore giusto, ti farà sicuramente sorridere o almeno ti farà riflettere un po’.

Indipendentemente dal fatto che ti comporti come il Grinch o Buddy l’Elfo, Disney+ ti copre con le uscite di questa settimana.

Le nuove uscite Disney+ sono dal 3 al 9 dicembre

Guardando l’elenco per questa settimana, la Disney sta davvero mantenendo le cose semplici e aderenti al suo normale programma di rilascio dei contenuti il ​​mercoledì e il venerdì, quindi entriamoci.

La pasticceria del paese delle meraviglie di Aliceepisodi della prima stagione (7 dicembre)

Notte di combattimenti tra animaliStagioni 1-6 (7 dicembre)

Oltre la magia con DMCStagione 1 (7 dicembre)

BotswanaStagione 1 (7 dicembre)

GigantosauroEpisodi della terza stagione (7 dicembre)

La casa di RavenEpisodi della quinta stagione (7 dicembre)

I cattivi di Valley Viewepisodio della prima stagione (7 dicembre)

La misteriosa società benedettaFinale stagione 2 (7 dicembre)

I Babbo NataleEpisodio 5 (7 dicembre)

Sumo fai, sumo noEpisodio 8 (7 dicembre)

SaliceEpisodio 7 (7 dicembre)

Solo Amor e Mil Canciones (8 dicembre)

Area 51: Il segreto della CIA (9 dicembre)

CMA Paese Natale (9 dicembre)

Idina Menzel: Quale strada per il palco? (9 dicembre)

Una notte al museo: Kahmunrah risorge (9 dicembre)

Respiro dell’Oceano (9 dicembre)

Squalo contro tonno (9 dicembre)

Retrogrado (9 dicembre)

Onestamente, questa è una scaletta piuttosto ampia appena divisa tra 3 giorni di uscite ma con un nuovo episodio di Salice nel mix insieme ad alcune uscite natalizie e persino, una nuova Notte al Museo rata, c’è davvero qualcosa per tutti.

Cosa hai in programma di trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana? Fateci sapere nei commenti.