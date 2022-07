Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (8 luglio)

(LR): Aramis Knight nei panni di Red Dagger/Kareem e Iman Vellani nei panni di Ms. Marvel/Kamala Khan in MS dei Marvel Studios. MERAVIGLIA. Foto di Chuck Zlotnick. ©Marvel Studios 2022. Tutti i diritti riservati.

Cast di Pretty Little Liars: Original Sin: chi recita nel nuovo drama? di Aysha Ashley Househ

Disney+ continua ad essere uno dei servizi di streaming più impressionanti in circolazione. La piattaforma ci ha fornito alcuni solidi contenuti originali sin dall’inizio.

Per l’estate 2022, però, Disney+ ha davvero scosso le cose. In particolare, il servizio di streaming ci ha regalato molti spettacoli su cui ossessionarci, inclusi Obi-Wan Kenobi, Cavaliere della Lunae Baymax per dirne alcuni.

Settimana dopo settimana, la Disney continua ad aumentare la posta in gioco e ad aggiungere una miriade di contenuti. Sembra che non importa quale sia il tuo interesse, Disney+ sembra aggiungere qualcosa che ti piacerà o sorprenderti con quello che sta per succedere, quindi non perdiamo altro tempo.

Analizziamo le uscite Disney+ dal 2 luglio all’8 luglio.

Queste sono le ultime aggiunte Disney+ per la prima intera settimana di luglio.

Ovviamente, la Disney non avrebbe giocato, specialmente con una vacanza all’inizio di questa settimana. Anche così, c’erano molte nuove aggiunte che potresti esserti perso, quindi analizziamolo.

L’America la Bella (4 luglio)

Signora Marvelepisodio 5 (6 luglio)

Pigiamistagione 5 [8 episodes] (6 luglio)

La meravigliosa estate di Topolino (8 luglio)

Marvel Studios Assembled: The Making of Doctor Strange nel multiverso della follia (8 luglio)

Come puoi vedere, c’è stato un piccolo cambiamento rispetto alla scorsa settimana su cui si concentrano i Marvel Studios Assembled Il dottor Strange nel multiverso della follia è stato respinto. Se non vedevi l’ora, puoi finalmente dargli un’occhiata. Anche se non lo fossi, le altre aggiunte per questa settimana erano piuttosto solide La meravigliosa estate di Topolino finalmente in uscita e il prossimo episodio di Signora Marvel.

Indipendentemente da ciò per cui sei dell’umore giusto, dovresti riuscire a trovare qualcosa di cui divertirti su Disney+ e se non puoi, allora c’è sempre la prossima settimana.

Cosa pensi di trasmettere in streaming questo fine settimana da Disney+? Assicurati di farcelo sapere nei commenti.