Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (7 ottobre)

Gael García Bernal nei panni di Jack Russell in WEREWOLF BY NIGHT dei Marvel Studios, in esclusiva su Disney+. Foto per gentile concessione dei Marvel Studios. © 2022 MARVEL.

Ottobre è arrivato e con esso arriva Halloween. Ovviamente, Disney+ ha già iniziato a festeggiare come la maggior parte di noi.

Sebbene la Disney non sia nota per i suoi contenuti spettrali o spaventosi, la piattaforma ha molti film e spettacoli che puoi goderti per la stagione di Halloween. Sebbene non tutte le nuove versioni siano legate ad Halloween, alcune lo sono.

Indipendentemente da ciò, Halloween non è tutto ottobre, quindi è giusto o Disney+ includere alcune uscite per coloro che non amano Halloween. Che tipo di mostro sei se non ti piace Halloween? Sto solo scherzando, ma se non sei grande ad Halloween, la Disney ti copre comunque.

Analizziamo le uscite Disney+ per questa prima settimana di ottobre 2022.

Queste uscite Disney+ sono perfette per iniziare il tuo weekend di ottobre.

Anche se non ami gli spettacoli o i film spettrali, non temere perché Disney+ ha aggiunto molti nuovi contenuti alla piattaforma, indipendentemente da come decidi di trascorrere il tuo fine settimana di ottobre.

Ballando con le stelle stagione 31, episodio 3 (3 ottobre)

Andor episodio 5 (5 ottobre)

Cucciolo di cane amici stagione 5 (5 ottobre)

Cacciatori di naufragi in Australia stagione 1 (5 ottobre)

The Mighty Ducks: Game Changer stagione 2, episodio 2 (5 ottobre)

I Simpson stagione 33 (5 ottobre)

Mondo del gusto con Big Moe Cason (5 ottobre)

Zombie: il mistero dei mostri di Addison (5 ottobre)

Zorrostagione 1-2 (5 ottobre)

She-Hulk: procuratore legale episodio 8 (6 ottobre)

Chiamando tutti i mostriVideo musicale (7 ottobre)

Linea di batteria (7 ottobre)

Lupo mannaro di notte (7 ottobre)

Come puoi vedere, questa settimana di uscite è un bel mix di spettacoli e film a tema Halloween e solo regolari e divertenti. Ovviamente, molti di noi sono super entusiasti Lupo mannaro di notte, me compreso. Indipendentemente da ciò, puoi anche rimanere coinvolto in alcuni spettacoli originali Disney+ o persino avere un Simpson maratona.

Non importa cosa stai cercando per iniziare ottobre, Disney+ ti copre. Considerando che questo è solo l’inizio del mese, non si può dire che tipo di dolcetti e trucchi Disney abbia nella manica.

Cosa pensi di trasmettere in streaming questo fine settimana? Assicurati di suonare fuori nei commenti.