Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (5 agosto)

Con l’inizio di un nuovo mese arriva una serie di nuove uscite, proprio il motto che Disney+ incarna. Mentre altri servizi di streaming aggiungono una miriade di nuovi contenuti, Disney+ diffonde l’amore per tutto il mese.

In particolare, la metà della settimana è stata una pesante giornata di rilascio. Mentre il mercoledì può essere un giorno gobbo per alcuni, Disney+ riesce a rendere la giornata un po’ più sopportabile. Per la maggior parte, però, molti di noi non hanno il tempo o l’energia per guardare un nuovo spettacolo o film durante la settimana.

Ecco perché queste guide del fine settimana sono così divertenti in quanto il fine settimana è il momento perfetto per sedersi e godersi alcuni contenuti. In particolare, è sempre bello rannicchiarsi a letto o anche sul divano per godersi qualche nuovo spettacolo o film.

Il prossimo lotto di uscite Disney+ è stato aggiunto tra il 30 luglio e il 5 agosto.

Queste nuove uscite Disney+ sono perfette per un weekend da guardare.

Questa è stata una settimana piuttosto importante, quindi non c’è una lunga introduzione, quindi entriamo nelle versioni.

Marvel Studios Assemblati: The Making of Ms. Marvel (3 agosto)

Anno luce (3 agosto)

High School Musical: Il Musical: La Seriestagione 3 episodio 2 (3 agosto)

La pasticceria del paese delle meraviglie di Alicestagione 1 [5 episodes] (3 agosto)

Il fantasma e Molly McGeestagione 1 [5 episodes] (3 agosto)

Lego Star Wars: Vacanze estive (5 agosto)

Vecchi Cani (5 agosto)

Il Re Leone (2019),Sing-Along (5 agosto)

Il Re Leone II: L’orgoglio di SimbaCanta insieme (5 agosto)

In sostanza, se sei interessato a una qualsiasi delle proprietà Disney, allora ci sarà un rilascio per te da questa settimana. In particolare, questo è il fine settimana perfetto per guardare qualcosa di nuovo.

Se sei dell’umore giusto per la TV, ci sono molti nuovi episodi in arrivo e per quanto riguarda i film, Anno luce è ovviamente pronto per essere un grande rilascio per l’azienda.

Per iniziare agosto, c’è un po’ di tutto per tutti, non importa se sei un avido osservatore di Disney+ o meno. Personalmente, sono davvero entusiasta di poter finalmente vedere Anno luce come sono sicuro che lo siano molti amanti della Disney.

Cosa pensi di trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana? Assicurati di condividere le tue scelte.