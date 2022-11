Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (4 novembre)

(LR): Cassian Andor (Diego Luna), Arvel Skeen (Ebon Moss-Bachrach), Karis Nemik (Alex Lawther, seduto) e Vel Sartha (Faye Marsay) in ANDOR di Lucasfilm, in esclusiva su Disney+. ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. Tutti i diritti riservati.

È difficile credere che sia quasi la fine del 2022. Tuttavia, Disney+ ci ha offerto alcuni fantastici contenuti di cui divertirci durante quest’anno.

Questo non vuol dire che non ci siano ancora molte cose interessanti in arrivo quest’anno. Anche così, è sempre bello guardare indietro e vedere gli originali aggiunti allo streamer. Inoltre è sempre divertente vedere alcuni nuovi preferiti che ti sono piaciuti quest’anno.

Con novembre arriva la promessa, si spera, di alcuni contenuti del Ringraziamento, ma almeno di alcuni contenuti di Natale. Per Disney+, però, le cose stanno andando alla grande in questa prima settimana di novembre.

Nonostante questa settimana non sia stata la prima settimana intera di novembre, c’erano ancora molte solide aggiunte a Disney+, quindi analizziamole.

Disney+ ha aggiunto questi programmi e film tra il 29 ottobre e il 4 novembre.

Come accennato in precedenza, c’è un po’ di riporto da ottobre con l’aggiunta di un nuovo episodio piccolo ma molto importante. A parte questo, il resto delle versioni sono tutte di novembre, quindi analizziamole.

Ballando con le stelle episodio 7 (31 ottobre)

Sicurezza dell’aeroporto stagioni 1-3 (2 novembre)

Andor episodio 9 (2 novembre)

Cesar Millan: cane migliore umano miglioreStagione 2 (2 novembre)

Critter Fixers: veterinari di campagna stagione 4 (2 novembre)

Dino Ranchstagione 2 [6 episodes] (2 novembre)

Donna Hay Natale (2 novembre)

Rinchiuso a bordo [Various Episodes] (2 novembre)

Sumo fare, sumo no episodio 3 (2 novembre)

The Mighty Ducks: Game Changer stagione 2, episodio 6 (2 novembre)

La misteriosa società benedettina stagione 2, episodio 3 (2 novembre)

Per catturare un contrabbandiere stagioni 1-3 (2 novembre)

Marvel Studios Assembled: The Making of She-Hulk: Attorney at Law (3 novembre)

Regista di notte (4 novembre)

Leggende dei Marvel Studios: “Re T’Challa”, “La principessa Shuri” e “La Dora Milaje” (4 novembre)

Respiro dell’Oceano (4 novembre)

Salvataggio di Notre Dame (4 novembre)

Cortocircuito (4 novembre)

Il regalo (4 novembre)

Tutto sommato, è una lista piuttosto solida per iniziare la tua visione di novembre. È particolarmente utile se non senti ancora la stagione delle vacanze a cui sono sicuro che la maggior parte di noi può relazionarsi. Considerando quanto è lungo l’elenco, dovresti riuscire a trovare qualcosa di nuovo da controllare questo fine settimana.

Cosa pensi di trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana? Condividi la tua lista nei commenti.