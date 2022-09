Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (30 settembre)

(LR): Sarah Jessica Parker nei panni di Sarah Sanderson, Bette Midler nei panni di Winifred Sanderson e Kathy Najimy nei panni di Mary Sanderson in HOCUS POCUS 2, esclusivamente su Disney+. Foto di Matt Kennedy. © 2022 Disney Enterprises, Inc. Tutti i diritti riservati.

Film di ottobre: ​​6 film da guardare (e 3 da saltare) nell’ottobre 2022 di Ricky Valero

È difficile credere che settembre sia finito. Tuttavia, Disney+ non lascia che il divertimento si fermi qui, ma non andiamo avanti con noi stessi.

Settembre è stato un mese importante per i fan di Disney+ ed è diventato ancora più dolce o, dovremmo dire, più spaventoso nell’ultima settimana? Senza dubbio molti di noi chiedono a gran voce un certo sequel di un amato film di Halloween degli anni ’90.

Nonostante ciò, la Disney ha avuto una formazione piuttosto solida per l’intero mese e sarà interessante vedere cosa rilascerà la società nell’ultimo trimestre. Prima di entrare in questo, abbiamo ancora l’ultima settimana di settembre a cui guardare indietro e vedere cosa vale la pena aggiungere alla tua lista di titoli del fine settimana.

Analizziamo le ultime uscite Disney+ dell’ultima settimana di settembre.

Queste uscite Disney+ sono perfette per la prossima stagione spettrale.

Con ottobre alle porte, queste uscite Disney+ sono perfette se stai cercando di guardare qualcosa di inquietante o se vuoi qualcosa con delle vibrazioni accoglienti.

Ballando con le stelle stagione 31 episodio 2 (26 settembre)

Vita sotto zero: Territori del Nord stagione 2 (28 settembre)

Bow-Toons di Minnie: Amici del palazzo delle feste stagione 2 (28 settembre)

The Mighty Ducks: Game Changer premiere della seconda stagione (28 settembre)

Star Wars: Andor episodio 4 (28 settembre)

She-Hulk: avvocato episodio 7 (29 settembre)

Festa di Halloween per il 25° anniversario di Hocus Pocus (30 settembre)

Sotto gli involucri 2 (30 settembre)

Hocus Pocus 2 (30 settembre)

Sono abbastanza sicuro di parlare per tutti noi che abbiamo amato l’originale Hocus Pocus che siamo cautamente eccitati per il nuovo. Sebbene l’originale sia un classico, sarà interessante vedere questa nuova svolta nell’amato film e se affascinerà i fan, vecchi e nuovi. Poi c’è anche il seguito del nuovo reboot di Sotto gli involucri guardare.

Tuttavia, se non sei in vena di un film, allora è il momento perfetto per farti coinvolgere She-Hulk: avvocato, Andor, o The Mighty Ducks: Game Changer. Con un branco di nuovi episodi, ci sarà sicuramente qualcosa che ti piacerà.

Cosa pensi di trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana? Assicurati di condividere nei commenti.