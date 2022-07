Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (29 luglio)

High School Musical: The Musical: The Series – “Happy Campers” (Disney/Anne Marie Fox)

Disney+ è uno dei servizi di streaming più divertenti da avere in quanto ci sono molte nuove uscite insieme ad alcuni classici preferiti.

Lo streamer riesce sempre ad aggiungere qualcosa che sembra non essere adatto a te, ma in qualche modo la piattaforma lo fa funzionare. In particolare, ci sono state molte rivisitazioni di storie amate che abbiamo imparato ad apprezzare. Ad ogni modo, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire o uno spettacolo che potresti non aver mai notato senza essere abbonato a Disney+.

Detto questo, è giusto parlare delle nuove uscite dalla piattaforma di streaming per concludere l’ultima settimana di luglio.

Queste uscite Disney+ per concludere luglio devono essere nella coda del fine settimana.

Per ora, il servizio di streaming si prende una pausa dall’aggiunta di nuovi Star Wars o originali Marvel. Con tutti gli entusiasmanti annunci al Comic-Con, non ci sarà carenza a lungo, ma entriamo nelle nuove aggiunte per l’ultima settimana di luglio.

Luce e magia (27 luglio)

High School Musical: Il Musical: La Seriestagione 3, episodio 1 (27 luglio)

La casa di Ravenstagione 5 [6 episodes] (27 luglio)

Verdi delle grandi cittàstagione 3 [4 episodes] (27 luglio)

Bow-Toons di Minnie: Amici del palazzo delle festestagione 2 [9 episodes] (27 luglio)

I cattivi di Valley Viewstagione 1 [5 episodes] (27 luglio)

Il curioso caso di Dolphin Bay (29 luglio)

Come puoi vedere, Disney+ sta aggiungendo nuovi episodi di High School Musical: Il Musical: La Serie insieme a nuovi lotti di episodi di Verdi delle grandi città e La casa di Raven. Francamente, se sei dell’umore giusto per farti prendere da alcuni programmi di Disney Channel, allora sei fortunato.

Se stai cercando qualcosa di un po’ più adulto, allora Luce e magia ti aiuterà ad alleviare quella brama di Star Wars che hai e ad essere più informativo sugli aspetti dietro le quinte. Inoltre, puoi sempre goderti le nuove offerte classificate R aggiunte da Disney+ durante l’SDCC.

Cosa pensi di guardare su Disney+ questo fine settimana? Assicurati di suonare fuori nei commenti.