Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (28 ottobre)

È difficile credere che un altro mese sia già passato. Anche così, c’è ancora un sacco di contenuti Disney+ su cui rimanere aggiornati.

La Disney ha davvero giocato con il fattore nostalgico in ottobre. Con aggiunte come Orso nella Grande Casa Blu, Sofia la primae anche alcuni Uomo Ragno cartoni animati, la Disney si sta davvero assicurando che riceviamo alcuni contenuti che abbiamo amato in passato o sappiamo che vogliamo condividere con gli altri.

Indipendentemente da chi stai decidendo di trasmettere in streaming, Disney+ dovrebbe avere qualcosa per tutti. Oltre a tutti i film amati, ci sono molti speciali, programmi TV e altri progetti da godersi con un familiare o un amico.

Con il mese che sta per finire, però, entriamo nelle versioni dell’ultima settimana intera di ottobre.

Queste sono le uscite Disney+ dal 22 al 28 ottobre

La scorsa settimana, abbiamo visto che la Disney ha avuto un guadagno inaspettato quando si è trattato di programmi TV e lo stesso sentimento si può dire di questa settimana. Tuttavia, c’era anche un film che è stato aggiunto, quindi entriamo nelle ultime aggiunte Disney+.

Ballando con le stelleEpisodio 7 (24 ottobre)

AndorEpisodio 8 (26 ottobre)

Star Wars: I racconti dello Jedi [All Shorts] (26 ottobre)

Sumo fare, sumo noPremiere di 2 episodi (26 ottobre)

The Mighty Ducks: Game ChangerStagione 2, Episodio 5 (26 ottobre)

La misteriosa società benedettinaPremiere della seconda stagione (26 ottobre)

Alvin e gli scoiattoli: The Squeakquel (28 ottobre)

Hulk della Marvel: dove abitano i mostri (28 ottobre)

Considerando che siamo verso la fine del mese, questa è una lista piuttosto solida. Ancora una volta, è piuttosto pesante nei programmi TV, ma a volte è inevitabile. Francamente, Disney+ sembra aggiungere qualcosa che funzionerà per ogni tipo di fan. Che tu sia un fan della Disney o un fan della Marvel, ma è particolarmente buono se sei un Guerre stellari fan. Ad ogni modo, si spera, qualcosa ti salterà fuori e sarai in grado di coccolarti in questo prossimo fine settimana di Halloween.

Cosa pensi di trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana? Condividi con noi nei commenti.