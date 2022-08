Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (26 agosto)

Agosto sta lentamente ma inesorabilmente volgendo al termine e con esso arriva l’estate. Per fortuna, Disney+ ha alcune fantastiche aggiunte in arrivo il prossimo mese.

Tuttavia, agosto non è ancora finito e finora la Disney sta creando un precedente. È particolarmente vero quando si tratta di programmi TV. La piattaforma è riuscita a normalizzare le versioni settimanali con le aggiunte più recenti High School Musical: Il Musical: La Serie e Lei-Hulk.

Indipendentemente da come stai trascorrendo gli ultimi giorni dell’estate, rivolgersi a Disney+ non è mai una cattiva idea. Semmai, potrebbe essere il punto luminoso per iniziare il tuo fine settimana. Personalmente, sono sempre entusiasta di scoprire cosa accadrà su Disney+.

Detto questo, parliamo delle uscite Disney+ di questa settimana.

Queste uscite Disney+ sono tra il 20 agosto e il 26 agosto.

Come puoi vedere, è un’altra settimana pesante per le uscite TV, quindi se stai cercando qualcosa di nuovo da divertirti o vuoi rimanere aggiornato su alcuni dei tuoi preferiti, allora queste nuove uscite potrebbero essere perfette per il tuo fine settimana.

High School Musical: Il Musical: La Seriestagione 3, episodio 5 (24 agosto)

Nerastrostagione 8 (24 agosto)

Eureka! (24 agosto)

Piccoli racconti di Chibistagione 2 (24 agosto)

She-Hulk: avvocatostagione 1, episodio 2 (25 agosto)

Doc Mcstuffins!: Il dottore ha 10 anni (26 agosto)

Sebbene questa non sia la quantità più breve di uscite per una settimana, questo lotto di uscite Disney+ riguarda esclusivamente programmi TV. Finché sei dell’umore giusto per guardare un po’ di TV, le uscite di questa settimana saranno perfette se vuoi semplicemente rilassarti sul divano e farti prendere. Anche se non ami nessuno di questi, potresti finire per essere sorpreso da qualcosa, non si sa mai.

Come ho già detto, però, questa non è stata una grande settimana per le uscite di serie non TV, ma non c’è mai un brutto momento per provare a rimanere coinvolti in alcuni programmi di cui potresti esserti dimenticato. È particolarmente importante essere coinvolti se sei un fan della Marvel poiché la Disney sta sfornando spettacoli a destra ea manca.

Cosa pensi di trasmettere in streaming questo fine settimana? Assicurati di condividere nei commenti.