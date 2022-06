Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (24 giugno)

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) in OBI-WAN KENOBI di Lucasfilm, in esclusiva su Disney+. © 2022 Lucasfilm Ltd. & ™. Tutti i diritti riservati.

Disney+ continua a cambiare il gioco quando si tratta di TV e film. In particolare, il servizio di streaming ci offre molti originali e brevi tempi di attesa per le nuove versioni.

Per questa terza settimana di giugno, Disney+ sta onestamente superando se stessa. Non solo stiamo ottenendo alcuni nuovi episodi di una serie originale, ma un film Marvel molto atteso. Se hai bisogno di un motivo per abbonarti a Disney+, allora questo sarebbe il momento. Sarebbe anche l’ideale abbonarsi prima che Disney+ decida di implementare anche un livello pubblicitario.

Tuttavia, se stai leggendo questo, probabilmente sei già abbonato a Disney+. Ad ogni modo, molti di noi vogliono sapere cosa viene aggiunto ogni settimana e sei fortunato perché questa è una settimana enorme per le uscite.

Analizziamo tutte le uscite della terza settimana di giugno.

Queste sono le uscite Disney+ dal 18 giugno al 24 giugno.

A differenza della settimana precedente, la Disney non rilascerà esclusivamente le cose mercoledì. Per questa terza settimana di giugno, c’è stata effettivamente una versione di martedì, ma a parte questo, le cose sembrano abbastanza simili come nella prima metà di questo mese.

Vivi armonioso! (21 giugno)

Star Wars: Obi-Wan Kenobiepisodio 6 [Finale] (22 giugno)

Signora Marvelepisodio 3 (22 giugno)

Doctor Strange nel multiverso della follia (22 giugno)

37 parole [Parts 1 and 2] (22 giugno)

CAPRA stagione 1 (22 giugno)

Anfibistagione 3 [4 episodes] (22 giugno)

Eureka! stagione 1 (22 giugno)

I cattivi di Valley Viewstagione 1 (22 giugno)

Trevor il Musical (24 giugno)

Salita (24 giugno)

Come puoi vedere, la Disney sta davvero usando tutte le sue risorse per rendere felici i suoi spettatori. C’è un mix di contenuti per bambini e adulti insieme a film e programmi da condividere. Inoltre, stiamo ottenendo uno dei film più discussi del 2022 a parte Top Gun: Maverick. In ogni caso, Disney+ si assicura che il suo pubblico ottenga ciò che vuole.

Cosa pensi di trasmettere in streaming questo fine settimana su Disney+? Assicurati di condividere nei commenti.