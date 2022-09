Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (23 settembre)

Cassian Andor (Diego Luna) in ANDOR di Lucasfilm, in esclusiva su Disney+. ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. Tutti i diritti riservati.

Settembre è stato grandioso per gli utenti Disney+. Ci sono state tonnellate di nuove aggiunte e il divertimento non è nemmeno vicino alla fine.

In effetti, l’inizio dell’autunno è stato il 22 settembre e la Disney si è assicurata di aggiungere alcune nuove uscite quel giorno. Tuttavia, sembra l’alba di una nuova era per la Disney poiché la società ha cambiato alcune cose quando si tratta di proprietà amate.

Anche così, ci sono state molte nuove uscite di questa settimana su cui rimanere aggiornati. Non solo abbiamo ricevuto alcuni nuovi originali Disney+, ma sono stati aggiunti anche alcuni film improbabili.

Non importa per cosa sei dell’umore giusto, queste uscite di settembre di Disney+ sembrano un buon inizio per l’autunno.

Queste nuove uscite Disney+ sono perfette per un weekend da guardare.

Come accennato in precedenza, Disney+ sta facendo il massimo per i suoi soldi, specialmente con l’ultima iterazione di Ballando con le stelle streaming sulla piattaforma. Stiamo finalmente aggiungendo anche alcuni programmi TV e film molto attesi, quindi entriamo nel merito.

Ballando con le stellePremiere della stagione 31 (19 settembre)

Boccioli di fuocostagione 1 (21 settembre)

Tonno malvagio: Outer Banksstagione 8 (21 settembre)

Andorpremiere di 3 episodi (21 settembre)

Soprannaturale (21 settembre)

She-Hulk: avvocatoepisodio 6 (22 settembre)

Salvare le giraffe: il lungo viaggio verso casa (23 settembre)

Spie sotto mentite spoglie (23 settembre)

Il richiamo della natura (23 settembre)

Come puoi vedere, Disney+ ha aggiunto molti nuovi progetti tra cui titoli per gli amanti della Marvel e di Star Wars. Poi c’è Boccioli di fuoco e Spie sotto mentite spoglie se hai un piccolo nella tua vita. Con Halloween proprio all’inizio, non c’è stato molto da aggiungere, ma sono sicuro che molti di noi hanno in programma di diventare spaventosi entro la prossima settimana circa. Prima di allora, però, puoi guardare qualcosa di meno che spettrale su Disney+.

Cosa pensi di trasmettere in streaming questo fine settimana? Assicurati di farcelo sapere nei commenti.