Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (22 luglio)

BRASILE – 22/05/2021: In questa illustrazione fotografica il logo Disney + (Plus) visualizzato sullo schermo di uno smartphone. È un servizio in abbonamento di streaming video online di proprietà e gestito da Direct-to-Consumer & International, una sussidiaria di The Walt Disney Company. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Best Foot Forward su Apple TV+ è basato su una storia vera? di Aysha Ashley Househ

Colonna sonora di Rap Sh!t: ogni canzone degli episodi 1-2 di Sandy C.

È strano pensare a un tempo in cui Disney+ non esisteva. Dalla sua creazione nel 2019, le cose sono davvero cambiate.

A parte l’ovvio, Disney+ è apparentemente entrata in un’era completamente nuova. Principalmente, è dovuto alla Disney che ha aggiunto un sacco di spettacoli originali basati sui franchise originali di proprietà della società o su uno che è stato acquisito.

In ogni caso, il panorama cinematografico e televisivo non sarà mai più lo stesso. Ecco perché è così divertente guardare le uscite della settimana precedente e vedere come la Disney ha alzato la posta in gioco per un’altra settimana.

Se stai cercando degli orologi per il fine settimana, queste aggiunte Disney+ potrebbero essere perfette.

Queste sono le aggiunte Disney+ dal 16 luglio al 22 luglio.

Come con la maggior parte degli altri servizi di streaming, Disney+ lo tiene leggero con le versioni. Anche così, ci sono ancora alcune cose eccitanti che sono state rilasciate, quindi analizziamole.

Sono sempre stato io (20 luglio)

Tutto lo stesso o no (20 luglio)

Mira, detective realeStagione 2 [4 episodes] (20 luglio)

I video domestici più divertenti d’America: Animal EditionStagione 2 (20 luglio)

Moana Canta insieme (22 luglio)

La Sirenetta Canta insieme (22 luglio)

Come puoi vedere, l’elenco per questa settimana è piuttosto limitato. Tuttavia, la cosa più eccitante devono essere le versioni Sing-Along degli amati film d’animazione Disney. Considerando quanto fossero popolari i video di Sing-Along in passato, questa sarà una svolta divertente su quel concetto e, si spera, sarà un modo per le famiglie di divertirsi durante il fine settimana.

Anche se non sai cantare, sarai comunque in grado di divertirti e questo è essenzialmente ciò che riguarda Disney+. Anche se non ti piace l’elenco di questa settimana, ci sono sempre altri film da cantare insieme per cui entusiasmarti includerli La bella e la bestia e Il Re Leone. Inoltre, l’ultima stagione di I video domestici più divertenti d’America: Animal Edition potrebbe essere l’orologio perfetto se stai passando una pigra domenica.

Cosa pensi di trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana? Assicurati di condividere il tuo elenco di seguito.