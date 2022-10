Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (21 ottobre)

Ballando con le stelle stagione 31, Disney+

È un’altra settimana e un’altra possibilità per Disney+ di aiutare, si spera, a rallegrare il tuo fine settimana o almeno, a respingere le paure della domenica.

Con la Disney che si concentra su alcune uscite settimanali, c’è sempre qualcosa da aspettarsi e, per fortuna, quella formula non sembra finire presto. Semmai, potremmo vedere altre piattaforme adottare qualcosa di simile. Inoltre, aggiungendo un nuovo episodio ogni settimana, abbiamo qualcosa da aspettarci.

Nel complesso, sembra che Disney+ abbia il polso di ciò che i fan vogliono. Per questa settimana, la Disney gioca con un po’ di nostalgia aggiungendo alcuni classici degli anni ’90 e dei primi anni ’00 per coloro che vogliono rivisitare o condividere i loro preferiti d’infanzia.

Entriamo in tutte le nuove aggiunte su Disney+ da questa settimana.

Queste nuove aggiunte Disney+ sono perfette per un orologio da weekend al passato.

Come accennato in precedenza, la Disney sta aggiungendo alcuni classici preferiti di Playhouse Disney se stai cercando di goderti alcuni cartoni animati durante il fine settimana o se hai bisogno di essere coinvolto in un originale Disney +, quindi entriamo nelle versioni della scorsa settimana.

Ballando con le stelle episodio 5 (17 ottobre)

Ballando con le stelle episodio 6 (18 ottobre)

La pasticceria del paese delle meraviglie di Alice stagione 1 [4 episodes] (19 ottobre)

Andor episodio 7 (19 ottobre)

Orso nella Grande Casa Blu stagioni 1-4 (19 ottobre)

PB&J Lontra stagioni 1-3 (19 ottobre)

La casa di Raven stagione 5 [8 episodes] (19 ottobre)

Spider-Man: la nuova serie animata stagione 1 (19 ottobre)

L’incredibile dottor Pol stagione 21 (19 ottobre)

The Mighty Ducks: Game Changer stagione 2, episodio 4 (19 ottobre)

Lo spettacolare Spider-Man stagione 1 (19 ottobre)

Tonno Malvagio stagione 11 (19 ottobre)

Sala dei Villiani (21 ottobre)

Guardando l’elenco per questo fine settimana, sei fortunato se sei un fan della TV perché sono abbastanza sicuro che tutto ciò che è stato aggiunto questa settimana sia stato uno show televisivo. Quanto a Sala dei Villiani, in realtà è uno speciale di Halloween con alcune esibizioni di famose canzoni dei cattivi Disney. Ad ogni modo, è una buona settimana se stai cercando di recuperare il ritardo su uno spettacolo o immergerti in uno nuovo.

Cosa pensi di trasmettere in streaming questo fine settimana? Assicurati di farcelo sapere nei commenti.