Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana (2 settembre)

Tatiana Maslany nei panni di Jennifer “Jen” Walters/She-Hulk in She-Hulk: Attorney at Law dei Marvel Studios, esclusivamente su Disney+. Foto per gentile concessione dei Marvel Studios. © 2022 MARVEL.

Agosto è giunto al termine e alcuni di noi stanno salutando l’estate. Anche così, Disney+ sta ancora tirando fuori le uscite.

Guardando indietro ad agosto, Disney+ ha rilasciato una manciata di originali, inclusa la stagione 1 di Lei-Hulkun’altra stagione di High School Musical: Il Musical: La Serie e il primo lotto di Io sono Groot corti.

Onestamente, se sei un fan della Marvel, agosto è stato probabilmente un mese solido per te. Indipendentemente da ciò di cui sei un fan, ci sono molte opzioni su Disney+. Con la fine di agosto e l’inizio di settembre, ci sono molte nuove versioni di cui parlare.

Analizziamo le uscite da fine agosto fino all’inizio di settembre 2022.

Queste sono le ultime uscite Disney+ per aiutarti a dare il via al tuo fine settimana.

Se stai cercando qualcosa di nuovo da divertirti su Disney+, allora queste sono le ultime uscite aggiunte alla piattaforma per il tuo piacere di visione.

High School Musical: Il Musical: La Serie stagione 3, episodio 6 (31 agosto)

I Parchi Nazionali d’America stagione 1 (31 agosto)

L’Europa dall’alto stagione 2 (31 agosto)

File di attacco degli squali stagione 2 (31 agosto)

I segreti dello zoo: Down Under stagione 2 (31 agosto)

She-Hulk: procuratore legale episodio 3 (1 settembre)

Al Davis contro la NFL (2 settembre)

Sono sempre stato io: dietro la storia (2 settembre)

Dickie V (2 settembre)

Al via per Marino (2 settembre)

Un ragazzo al naturale (2 settembre)

Corri Ricky Corri (2 settembre)

Patate piccole: chi ha ucciso l’USFL? (2 settembre)

La band che non morirà (2 settembre)

I due conti (2 settembre)

Anno della Crosta (2 settembre)

Come puoi vedere, Disney+ sta aggiungendo molti contenuti dalla libreria ESPN, quindi se sei un appassionato di sport, sei fortunato. Inoltre, ci sono anche alcuni programmi del National Geographic e, naturalmente, anche le proprietà Disney. Non importa per cosa sei dell’umore giusto, c’è probabilmente qualcosa che ti piacerà da questa serie di nuove versioni.

Anche se non c’è nulla nella tua watchlist, per fortuna il Disney+ Day (8 settembre) è all’orizzonte se ti senti un po’ fragoroso. Thor a parte gli scherzi, cosa trasmetterai in streaming questo fine settimana su Disney+?